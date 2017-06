Mehr Geld für Freiwillige Wahlhelfer sollen in Gröditz künftig eine doppelt so hohe Bezahlung wie bisher erhalten. Dafür gibt es auch einen Grund.

Zählt auch zum Job: Wahlhelfer sortieren hier die Briefwahlstimmen. © Symbolbild/dpa

Demokratie ist nicht umsonst zu haben: Mit der Auszahlung von mehr Geld an die Ehrenamtlichen will die Stadt Gröditz bewirken, dass sich künftig wieder mehr Bürger als bisher bei Wahlen engagieren. Zum Beispiel als Wahlhelfer oder Wahlvorstand. Grund ist die Entwicklung der vergangenen Jahre, heißt es in einem Beschlussantrag, über den die Stadträte in ihrer nächsten Sitzung entscheiden sollen. Demnach sei es zuletzt schon schwieriger geworden, Wahlhelfer zu gewinnen. Die Kommune könne mit ihrer geringen Personalausstattung den Bedarf an Wahlpersonal ebenfalls nicht mit Mitarbeitern decken. Daher soll die bisherige Entschädigung für Freiwillige um 100 Prozent von bisher 25 auf künftig 50 Euro erhöht werden. „ Damit soll einerseits ein Anreiz zur Mitwirkung geschaffen und andererseits die ehrenamtliche Tätigkeit – gerade bei mehreren Wahlen an einem Tag – mehr gewürdigt werden“, so die Stadt weiter.

Der Gröditzer Stadtrat tagt am Dienstag, 27. Juni, ab 17 Uhr in der Aula der Oberschule Siegfried Richter.

