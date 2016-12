Mehr Geld für Flutschutz an der Kirchstraße

Die Stadträte im Verwaltungs- und Finanzausschuss haben überplanmäßig knapp 156 000 Euro bewilligt, damit die Finanzierung einer Hochwassermaßnahme gesichert ist. Betroffen ist das Gebiet Kirchstraße, Dammweg und Gartenweg.

Dort sollen ab Ende Februar 2017 bis Ende Oktober 2018 – also mehr als anderthalb Jahre lang – die Straßen samt Beleuchtung und Abwassersystem erneuert werden. Grund dafür sind die Hochwasserschäden von 2013. Über die Vergabe der Bauleistung soll der Stadtrat in seiner Sitzung am 12. Dezember entscheiden. Das Vorhaben kostet deutlich mehr als eine Million Euro. Dieses Geld war bereits bewilligt worden, die knapp 156 000 Euro waren allerdings noch überplanmäßig nötig.

Die Entscheidung im Verwaltungs- und Finanzausschuss fiel einstimmig. (SZ/csf)

zur Startseite