Mehr Geld für die Stadträte? Nachdem die ehrenamtliche Arbeit in Wachau jetzt besser finanziert wird, gibt es jetzt auch Wünsche in Radeberg.

© dpa

Radeberg. Nein, sagt er, Neid sei es nicht. „Aber das benachbarte Wachau führt uns jetzt vor, wie Ehrenamt gefördert werden kann“, sagt Matthias Hänsel. Er sitzt seit Jahren für die CDU im Radeberger Stadtrat und plädiert seit Längerem dafür, die ehrenamtliche Arbeit von Stadt- oder Ortschaftsräten in Radeberg besser finanziell auszustatten.

In Wachau hatte der Gemeinderat jüngst festgelegt, dass die Räte nach in den vergangenen 20 Jahren unveränderten Zahlungen nun eine monatliche Grundpauschale von 30 Euro erhalten, hinzukommen dann weitere 30 Euro pro Sitzung. Egal, ob Gemeinderat, Ausschuss-Sitzung oder Ortschaftsrat.

„Aktuell bekomme ich 37 Euro im Monat“, nennt Matthias Hänsel seine aktuelle Entschädigung für die Arbeit im Stadtrat und in den dazugehörenden Ausschüssen. „Es ist eine Menge Zeit, die man da investiert, viele Gespräche führt, viele Akten und Vorlagen lesen muss – und wir sollten uns schon fragen, warum sich immer weniger Leute das antun wollen“, macht Matthias Hänsel deutlich. Wobei er gleich klarstellt, dass es ihm nicht in erster Linie ums Geld geht, „sondern vielmehr um das damit verbundene Zeichen der Anerkennung“, unterstreicht er. „Aber über Geld zu reden, ist ja in Radeberg verpönt“, schiebt er verärgert hinterher. Denn alle Anläufe seiner Fraktion, das Thema im Stadtrat zu diskutieren, waren in der Vergangenheit gescheitert. „Und das in einer Stadt, die seit dem Sommer schuldenfrei ist …“

In den zurückliegenden Jahren hatten die Stadträte in Radeberg mit Blick auf die durchaus angespannte Haushaltslage und die anfangs rund 30 Millionen Euro Schulden auf höhere Aufwandsentschädigungen verzichtet. „Aber ich finde, es ist nun an der Zeit, wieder über das Thema zu reden“, ist der Radeberger überzeugt. „Zur nächsten Kommunalwahl im Jahr 2019 werden wir sehen, wie viele Menschen sich weiter, oder überhaupt noch für ein demokratisch, erforderliches Ehrenamt begeistern lassen“, findet Matthias Hänsel. „Es wäre also an der Zeit, ein notwendiges Signal auch aus dem Radeberger Rathaus zu hören“, ist er überzeugt.

Nicht ausgeschlossen also, dass das Thema schon in der nächsten Stadtratssitzung Ende des Monats zumindest angesprochen wird.

zur Startseite