Mehr Geld für die Schulsanierung Der Bernsdorfer Stadtrat hat jetzt eine außerplanmäßige Ausgabe beschlossen.

Für die Sanierung der Freien Oberschule Bernsdorf wird mehr Geld gebraucht. Der Stadtrat hat jetzt eine zusätzliche Ausgabe von 103 000 Euro beschlossen. Damit sollen „sinnvolle Zusatzmaßnahmen“ finanziert werden, hieß es. Die Sanierung werde nicht einfach so teurer. Die Stadtverwaltung reicht das Geld an den Gebäudeeigentümer, die Bernsdorfer Wohnungsbaugesellschaft (BWG), weiter. Insgesamt erhält die BWG von der Stadt in diesem Jahr (inklusive der Zusatzfinanzierung) 570 970 Euro. Darüber hinaus fließen reichlich eine Million Euro an Fördermitteln. Wie Kämmerer Kay Kühne erklärte, wird der jetzt beschlossene Zuschuss zu zwei Dritteln von Bund und Land gefördert. Bernsdorfs Eigenanteil beträgt demnach rund 34 300 Euro. Die werden aus dem Umlagetopf für den Abwasserzweckverband Kamenz-Nord genommen. Dort liegt mit 116 000 Euro mehr Geld drin als für die Umlage benötigt wird, so Bürgermeister Harry Habel.

Das Baugerüst am Schulgebäude ist bereits vor ein paar Tagen gefallen. (aw)

