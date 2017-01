Mehr Geld für die Kultur Vor allem kleinere Projekte im Kreis sollen ab diesem Jahr eine bessere Förderung erfahren.

© dpa

Der Landkreis Bautzen möchte ab diesem Jahr mit deutlich mehr Geld kleinere Kulturprojekte in der Region fördern. Bisher standen jährlich lediglich 24 000 Euro für entsprechende Vorhaben zur Verfügung. Künftig will die Verwaltung nun aber insgesamt bis zu 100 000 Euro jedes Jahr an kulturelle und künstlerische Kleinstprojekte ausschütten. Den Antragstellern winkt eine Projektförderung von bis zu 50 Prozent.

Laut Kreisverwaltung hatten bisher junge oder neue Initiativen bei Fördermitteln oft schlechte Karten. Diese Lücke werde nun geschlossen, sagt Birgit Weber (CDU), Beigeordnete im Bautzener Landratsamt. Außerdem wollte die Verwaltung die Anträge bewusst einfach halten – das auszufüllende Dokument umfasst lediglich drei Seiten. Mit der Erhöhung der Fördersumme will der Landkreis eigenen Angaben zufolge noch besser zum Erhalt und zur Entwicklung der Kulturlandschaft in der Region beitragen. (SZ/sko)

