Mehr Geld für die Kinderbetreuung Rund 260 000 Euro hat die Stadt mehr ausgegeben. Das meiste Geld fließt in den Straßen- und Gehwegbau.

Die Stadt hat mehr Einnahmen aus den Gewerbesteuern und bekommt Geld aus der Erneuerungspauschale für den Straßen- und Fußwegbau. Das ist die Grundlage, um mehr Geld ausgeben zu können. Und das ist auch notwendig. Konkret sind das rund 260 000 Euro, die die Stadt an über- und außerplanmäßigen Ausgaben hat. Diese hatte Kämmerin Barbara Müller den Stadträten erklärt und ihnen zum Beschluss vorgelegt. Die Räte stimmten diesem zu.

Zum Beispiel werden mehr Mädchen und Jungen in Kindereinrichtungen in anderen Kommunen betreut, als geplant. Die Stadt muss dafür ihren Anteil bezahlen. Das sind zusätzlich 20 000 Euro. „Zum Teil werden sogar Kinder in Grimma betreut, weil der Arbeitgeber einen eigenen Kindergarten hat“, sagte Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Die Stadt hatte für diese Position bereits 61 300 Euro eingeplant. Doch das reichte nicht aus.

Das betrifft auch den kommunalen Zuschuss, den die Stadt für die Kinderbetreuung aufbringt. Das sind im Jahr rund 1,2 Millionen Euro. Zusätzlich wurden jetzt 40 000 Euro für die Erweiterung der Kapazität in der Villa Kunterbunt fällig. Auch die zehn zusätzlichen Plätze im Hort Sonnenschein, der nun eine Kapazität von 60 Kindern hat, kosten Geld. Das sind 10 000 Euro bis zum Jahresende.

Doch überplanmäßige Kosten fielen nicht nur für die Kinderbetreuung an. So erhielt die Stadt die Fördergeldbescheide für die Erneuerungspauschalen zur Sanierung von Straßen- und Gehwegen in Höhe von mehr als 100 000 Euro erst im August. Werden Gehwege und Straßen saniert, muss die Stadt einen Eigenanteil von 25 Prozent aufbringen. Auch dieser Ausgabe mussten die Räte zustimmen.

Weil der Salzvorrat der Stadt vor dem Winter aufgestockt werden muss, wurde Streusalz für 14 000 Euro gekauft. „Wir haben gute Konditionen bekommen. Das Salz hat so viel gekostet, wie gleich nach dem Winter“, sagte der Bürgermeister. Es fielen auch zusätzlich größere Reparaturen für die Fahrzeuge des Bauhofes an. Das macht unterm Strich Mehrausgaben in Höhe von 6 500 aus. „Dieser Posten ist schwer planbar“, sagte die Kämmerin. Das betrifft auch die Mehrausgaben für die Revision von Schläuchen der Feuerwehr, für die zusätzlich 5 000 Euro ausgegeben werden mussten.

Bisher nicht geplante Ausgaben stehen für Einzelgutachten zur Ermittlung von Grundstückswerten im Sanierungsgebiet an. Wegen der Aufwertung der öffentlichen Bereiche im Sanierungsgebiet müssen die Grundstückseigentümer zwischen 49 Cent und 2,37 Euro pro Quadratmeter zahlen. Wer wollte, konnte schon seit dem Jahr 2013 den Betrag begleichen. Das brachte für die Eigentümer einen kleinen finanziellen Vorteil. Es wurde der Zinsvorteil berücksichtigt.

