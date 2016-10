Mehr Geld für die Jugendarbeit Der Kreistag erhöht die Mittel für Prävention – um nach den Ereignissen auf dem Bautzener Kornmarkt ein Zeichen zu setzen.

Der Landkreis investiert in die Jugendarbeit. © dpa

In den nächsten beiden Jahren stellt der Landkreis Bautzen jeweils 150 000 Euro zusätzlich für die präventive Jugendarbeit bereit. Das hat der Kreistag am Montag beschlossen. Auf Initiative von SPD und Grünen hatten die Kreisräte fraktionsübergreifend den Antrag gestellt, diese zusätzlichen Mittel einzuplanen. Zuvor standen im Doppelhaushalt für 2017/18 rund 1,9 Millionen Euro für präventive Jugendarbeit. Mit der Aufstockung solle nach den Ereignissen von Mitte September auf dem Bautzener Kornmarkt ein Zeichen gesetzt werden. Bereits kurz nach den Auseinandersetzungen zwischen jungen Flüchtlingen und größtenteils rechtsgerichteten Jugendlichen waren Forderungen nach einer verbesserten Jugendarbeit laut geworden. In welcher Form das Geld genau eingesetzt werden soll, sei laut Landrat Michael Harig (CDU) noch zu prüfen. „Wir müssen Wege finden, um Wirkungen zu erzielen.“

Stärker gefördert werden künftig auch Sport und Kultur. So stockt der Landkreis seine Zuschüsse für den Kreissportbund auf 550 000 Euro im Jahr auf. Laut Harig sollen damit vor allem Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien erreicht werden. Auch für Projekte auf kulturellem Gebiet können Vereine Anträge stellen. Statt 25 000 Euro stehen dafür künftig 100 000 Euro im Jahr bereit.

Viel Geld auch für Schulen

Insgesamt gibt der Kreis in den nächsten beiden Jahren jeweils reichlich eine halbe Milliarde Euro aus. Bei den Investitionen liegt der Schwerpunkt auf dem Breitbandausbau. Dafür sollen 2017 und 2018 jeweils 64 Millionen Euro ausgegeben werden. Viel Geld soll auch in Schulen fließen, vor allem am Standort Kamenz sowie in Königsbrück. Zudem übernimmt der Kreis die Oberschule Malschwitz und richtet für sie ein Schulgebäude in Baruth her. Etwa 50 Bauvorhaben sind in den nächsten beiden Jahren an den Kreisstraßen geplant. Für Investitionen an Kitas verdoppelt der Kreis seinen Eigenanteil auf jährlich 600 000 Euro. Damit können vom Freistaat mehr Fördermittel abgerufen werden.

Trotz der hohen Investitionen werde die Neuverschuldung weiter zurückgefahren, betont Udo Witschas (CDU), erster Beigeordneter des Landrates. Zudem würden die Kommunen entlastet. So sinke die Kreisumlage um ein halbes auf 32 Prozent.

Ein großer Posten sind nach wie vor die Personalkosten. So hat der Kreistag noch für das laufende Jahr einer Mehrausgabe von 1,73 Millionen Euro zugestimmt. Der Anstieg resultiert unter anderem daraus, dass für das neu geschaffene Ausländeramt Personal eingestellt werden musste. In den nächsten Jahren sollen frei werdende Stellen aber nicht wieder besetzt und die Mitarbeiterzahl so reduziert werden. (SZ/MSM)

