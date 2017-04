Mehr Geld für die Feuerwehrleute Für eine Einsatzstunde bekommen die Kameraden 5,50 Euro. Das ist zu wenig, meinen die Mitglieder des Kultur- und Sozialausschusses.

Stadträtin Regina Roßbach schlüpfte in die Rolle einer Feuerwehrfrau. Als Mitglied des Kultur- und Sozialausschusses besuchte sie die Feuerwehrleute im Harthaer Gerätehaus. Die nutzten die Gelegenheit, um über ihre ehrenamtliche Arbeit zu sprechen. © Dietmar Thomas

Es ist beachtlich, was die Feuerwehrleute ehrenamtlich leisten. Obwohl die Mitglieder des Kultur- und Sozialausschusses das bereits wussten, kamen sie beim Besuch im Feuerwehrgerätehaus ins Staunen. Denn es gehört noch eine Menge mehr dazu, als für viele offensichtlich ist.

Um auf Einsätze gut vorbereitet zu sein, treffen sich die Kameraden aller 14 Tage zum Dienst. Es geht unter anderem um den Einsatz der Technik, die Ausbildung an den Geräten oder um Erste Hilfe. Viele Kameraden besuchen zusätzlich Lehrgänge, um auf dem aktuellen Stand zu sein. Dann sind da noch die Einsätze – im vergangenen Jahr waren es 25, die Werbung für das Ehrenamt und die Organisation beziehungsweise Unterstützung von Festen. Das erfordert nicht nur das Engagement der Kameraden, sondern auch das Verständnis der Familienangehörigen.

„Das Ehrenamt der Feuerwehrleute ist ein besonderes und es muss mehr anerkannt werden, und nicht nur mit Schulterklopfen“, sagte der Vorsitzende des Kultur- und Sozialausschusses (Kuso) Albrecht Günther. „Die Feuerwehrleute haben eine große Verantwortung. Sind sie im Einsatz, müssen sie Leben retten oder schützen beziehungsweise materielle Schäden abwenden.“ Sie haben den Idealismus, anderen zu helfen. Immerhin müssen die Feuerwehrleute 24 Stunden am Tag einsatzbereit sein.

Bisher erhalten die Kameraden pro Stunde im Einsatz 5,50 Euro. Gemeindewehrleiter René Greif bemängelt das schon seit vielen Jahren, weil diese Summe unter der des Mindestlohnes liegt. In den Gemeinden Großweitzschen und Ostrau erhalten die Kameraden seit einigen Monaten 10 Euro pro Einsatzstunde. „Auch das ist eine Anerkennung für die Arbeit im Ehrenamt“, so Günther. Deshalb will sich der Kuso dafür einsetzen, dass der Betrag von der Verwaltung der Stadt überprüft wird und wenigstens dem Mindestlohn entsprechen soll. Die Kameraden werden davon nicht reich. Bisher kam der Obolus für die Einsätze in eine Gemeinschaftskasse und es wurden davon Ausflüge bezahlt. Wünschenswert, so Albrecht Günther, wäre die Einführung der Ehrenamtskarte, so wie sie die Waldheimer Kameraden haben. Zwar habe Hartha nicht so viele Möglichkeiten, um den Kameraden Vergünstigungen zu bieten, doch man müsse die Sache anpacken. „Es geht darum, dass wir sagen, dass wir das machen und dann müssen wir etwas daraus machen. Auch wenn es nur kleine Schritte sind“, so Günther. Er will sich auch persönlich an die Politiker aller Parteien wenden, die sicher vor der Bundestagswahl in Hartha zu Gast sind. Es sei schon beschämend, welche Prämien mit der Auszeichnung für langjährige Feuerwehrleute verbunden sind. Hier müsse sich ebenfalls etwas ändern, so der Ausschussvorsitzende. Von der Zusatzrente für die Kameraden rede auch niemand mehr.

