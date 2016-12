Mehr Geld für die Feuerwehr

Die Gemeinde Kreischa erhöht die Zuschüsse für die Feuerwehr. Der Gemeinderat hat am Montag eine Änderung der zugrunde liegenden Satzung beschlossen. Zahlte die Gemeinde bisher einen jährlichen Zuschuss von zehn Euro pro Kamerad in die Kameradschaftskasse ein, steuert sie künftig 30 Euro bei. Außerdem wird es diese Zuwendung in Zukunft nicht nur für die aktiven Kameraden und die Alters- und Ehrenabteilung geben. Auch die Jugendfeuerwehr darf sich über den Zuschuss freuen. Dieser ist beispielsweise für Ausflüge, die Essenversorgung während der Dienste oder Jubiläumsgeschenke gedacht. Die Erhöhung des Zuschusses bedeutet unterm Strich Mehrausgaben von 3 000 Euro.

Mit der ab 2017 gültigen Satzungsänderung werden auch einige Funktionen in der Kreischaer Feuerwehr neu geordnet. Während es bisher in allen vier Ortswehren jeweils einen Gerätewart gab, gibt es künftig nur noch drei Gerätebeauftragte und einen Verantwortlichen. Auch die Atemschutzgerätewarte heißen künftig -beauftragte. Finanziell hat die Umstrukturierung keine Auswirkungen. (SZ/cb)

