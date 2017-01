Mehr Geld für die Börse Die Stadt stockt ihren Zuschuss auf. Für Künstler und Gäste soll es komfortabler werden – wenn das Geld reicht.

Raumausstatter Jens Porst verlegt in der Künstlergarderobe der Börse Coswig sogenannten Design-Belag. Die Sanierung der Räume kostet rund 6 000 Euro. © Norbert Millauer

Damit sich die Künstler in der Börse in Zukunft noch wohler fühlen, wird gerade die Garderobe samt Künstlertoiletten saniert, neuer Fußboden verlegt, die Wände sind gestrichen worden und mit neuen Sitzgelegenheiten und Bildern soll alles etwas gemütlicher gestaltet werden. Der nächste große Künstler, der die Räume zum ersten Mal nutzen wird, ist Olaf, der Flipper, am 14. Januar.

Und auch der Komfort für die Gäste soll sich in diesem Jahr verbessern. Geplant ist der Einbau einer Klimaanlage im großen und kleinen Saal. Dafür hat der Eigenbetrieb Kommunale Dienste 70 000 Euro Fördermittel beantragt und noch einmal so viel Eigenmittel eingeplant. Sollte die Zusage kommen, kann der Einbau laut Thomas Kretschmer, Geschäftsführer der Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH, im Sommer beginnen. Geplant ist, die Klimaanlage unter den Akustikelementen links und rechts zu verstecken. Die Anlage würde die vorhandene Raumluft ansaugen, um fünf bis sieben Grad abkühlen und zurück in den Saal blasen.

Bisher konnten während einer Veranstaltung nur kleine Klappen auf der Galerie geöffnet werden, wenn es zu stickig wurde. Aus Gründen des Brandschutzes mussten die großen Fenster geschlossen bleiben. Die kleine Lüftungsanlage an der Bühne bringt auch nicht viel. So herrschen im Sommer im Saal meist die gleichen Temperaturen wie draußen. Und wenn dann noch Gäste kommen, können es schnell 30 Grad werden. Auch deshalb gibt es in den warmen Monaten eine Spielpause. „Die könnte mit der Klimaanlage kürzer ausfallen“, sagt Thomas Kretschmer.

Das würde sich wiederum positiv auf die Besucherzahlen auswirken. Wie viele es im vergangenen Jahr waren, hat Thomas Kretschmer noch nicht zusammengezählt. „Auf jeden Fall mehr als 2015.“ Damals musste der Saal lange für die Deckensanierung geschlossen bleiben. Am Ende kamen über das Jahr verteilt nur 10 000 Besucher zu den Kulturveranstaltungen. 5 000 weniger als noch im Vorjahr. „2016 war ein ruhiges Jahr mit vielen gelungenen Veranstaltungen“, fasst Kretschmer zusammen.

Seit 2011 sind die Besucherzahlen Jahr für Jahr gestiegen. Gleichzeitig gab es mehr Veranstaltungen und Vermietungen an Fremdveranstalter. „Wir wollten die Börse besser auslasten“, erklärt Kretschmer. Bei der Planung setzt er vor allem auf bewährte Namen. „Sächsisches Kabarett läuft am besten.“ Die nächsten Auftritte von Tom Pauls und Uwe Steimle sind nahezu ausverkauft. Katrin Weber kommt zwar erst im Dezember, aber auch hier ist schon die Hälfte der Karten weg.

Aber auch bunte Veranstaltungen wie die Musical- oder Schlagernacht, wo mehrere verschiedene Künstler auf der Bühne stehen, locken Besucher. „Schlecht laufen hingegen Shows, die zwar künstlerisch gut gemacht, aber zu unbekannt sind“, so Kretschmer und nennt als Beispiel „Pasion De Buena Vista“, die im Dezember zu Gast war. „Das waren 30 Leute mit einer tollen Show, Technik und Bühne, aber die Leute konnten sich vermutlich zu wenig darunter vorstellen. Deshalb konzentrieren wir uns auf Dinge, wo wir wissen, dass sie gut laufen.“

Ohne Zuschuss der Stadt würde es trotzdem nicht gehen. Der wird um 25 000 Euro auf 825 000 Euro erhöht. „95 Prozent der Erhöhung fließen in Lohnsteigerungen“, erklärt der Geschäftsführer. Denn seit 2009 gab es in diesem Bereich keine Anpassungen. Der Kulturraum gibt jährlich 135 000 Euro dazu. Ob es bei dieser Summe bleibt, entscheidet sich im März. „Bis dahin bangen wir immer ein wenig“, so Kretschmer. Aber solange der Freistaat seine Zuschüsse nicht kürzt, müsse es auch der Kulturraum nicht.

