Mehr Geld für deutsche Soldaten in Mali

Ein schwer bewaffneter Bundeswehrsoldat in Mali. © dpa

Wegen der sich dramatisch verschlechternden Sicherheitslage im Norden Malis sollen die Bundeswehr-Soldaten dort mehr Geld bekommen. „Hintergrund ist eine gestiegene Gefährdungslage“, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Montag in Berlin. Die steuerfreie Auslandszulage soll von 94 auf die höchste Stufe von 110 Euro pro Tag steigen. Zur Einschätzung führten auch einige größere Anschläge in der vergangenen Zeit.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte die geplante Erhöhung bereits am Freitag im Parlament angekündigt. „Unser Personal arbeitet unermüdlich in diesem schwierigen und fordernden Einsatz. Es bedarf einer besonderen Würdigung“, hatte sie gesagt.

Den höchsten Auslandszuschlag gibt es laut Besoldungsgesetz für „extreme Belastungen bei Verwendung zwischen den Konfliktparteien unter kriegsähnlichen Bedingungen“. Die Uno-Mission Minusma in Mali gilt als die derzeit gefährlichste der Vereinten Nationen. Gruppierungen wie al-Qaida terrorisieren das Land schon lange. Beim jüngsten Selbstmordanschlag am Mittwoch vergangener Woche wurden mindestens 60 Menschen in Mali getötet.

Der Bundestag entscheidet Ende dieser Woche über die Ausweitung des Mali-Einsatzes. Bis zu 1 000 deutsche Soldaten sollen künftig mit Hubschraubern und Drohnen bei der Friedenssicherung in Mali helfen. Die Zustimmung des Parlaments gilt als sicher. (dpa)

