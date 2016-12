Mehr Geld für den Straßenbau 32,2 Millionen Euro sind dafür im Haushalt vorgesehen. Fast hätte der nochmal neu berechnet werden müssen.

Die Kreisverwaltung rechnet im kommenden mit Ausgaben in Höhe von rund 368 Millionen Euro. Gleichzeitig sollen reichlich 369 Millionen eingenommen werden. © Symbolbild/dpa

Rund 30 Millionen Euro wird der Landkreis im kommenden Jahr in Straßen, Schulen, den Brand- und Katastrophenschutz sowie in den Umbau von Verwaltungsgebäuden investieren. Das geht aus dem Haushaltsplan für das kommende Jahr hervor, dem die mittelsächsischen Kreisräte am Mittwochabend in Freiberg mehrheitlich zugestimmt haben.

Mehr als die Hälfte des Budgets wird für soziale Leistungen ausgegeben: 125,5 Millionen Euro. „Pro Einwohner macht das umgerechnet 443 Euro“, erklärte Kreiskämmerer Andreas Müller. Das Geld wird beispielsweise für Eingliederungshilfen für behinderte Menschen sowie die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ausgegeben. In die Kinder- und Jugendhilfe fließen noch einmal weitere 47,3 Millionen Euro – also zum Beispiel in die Jugend- und die Jugendsozialarbeit sowie die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und der Tagespflege. Wenn jemand keinen Unterhalt zahlt, springt der Landkreis ebenfalls ein. Diese sogenannten Unterhaltsvorschlussleistungen werden sich voraussichtlich auf 4,6 Millionen Euro summieren, so Müller.

Für den Bereich Straßen sind 32,2 Millionen Euro vorgesehen. Zum Vergleich: In diesem Jahr waren es 30,8 Millionen. Der größte Teil fließt in die Instandhaltung der Kreisstraßen. „In den 24,6 Millionen Euro ist der Winterdienst enthalten“, sagte Andreas Müller. Als Beispiele nannte er auf DA-Nachfrage folgende Projekte: die K 7547 Kiebitz, den ersten Bauabschnitt in Geringswalde und den Ersatzneubau einer Brücke in Littdorf. „Als weiteres Projekt sei an dieser Stelle der dritte Bauabschnitt der Kreisstraße in Kriebstein genannt“, ergänzte der Kämmerer.

Insgesamt stehen für 2017 Aufwendungen von rund 368 Millionen Euro Einnahmen von reichlich 369 Millionen gegenüber. Über das Plus sind alle Kreistagsfraktionen gleichermaßen froh. Doch im Detail betrachtet, sorgten einige Posten für eine rege Diskussion.

Da wäre zum einen die Kreisumlage. „Der Haushalt hat einen entscheidenden Fehler – er geht zulasten unserer Städte und Gemeinden“, sagte Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD). Zentrale Forderung der SPD/Grüne-Fraktion war deshalb die Senkung. Der Überschuss würde sich um 400 000 Euro reduzieren. „Wenn dieses Geld an die Kommunen verteilt wird, hilft ihnen das, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Und den Landkreis würde das in seiner Arbeitsfähigkeit nicht beeinflussen“, sagte er. Die Städte und Gemeinden hätten sich in diesem Jahr solidarisch gezeigt. Nun sei es an der Zeit, etwas zurück zu geben. Die Fraktion hatte aus diesem Grund einen Änderungsantrag eingebracht: Das bedeutet, alle Kreisräte hatten darüber zu entscheiden, ob die Kreisumlage gesenkt wird. Dieser ist nur knapp mit sieben Stimmen Unterschied gescheitert. Wäre er durchgegangen, hätte die Kämmerei die Zahlen noch einmal neu durchrechnen müssen. Landrat Matthias Damm (CDU) war sichtlich erleichtert. Er verwies an dieser Stelle an die bleibenden Haushaltsrisiken: Es ist eine Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes geplant – je nach Ergebnis seien zwischen einer und 1,5 Millionen Euro zusätzlich notwendig. „Ein Risiko von bis zu drei Millionen Euro bleibt im Asylbereich“, erklärte Kämmerer Andreas Müller.

Gerade die Asylkosten sorgten für Kritik in allen Reihen. Jörg Woidniok, Vorsitzender der CDU-Fraktion, sagte: „Für 249 unbegleitete minderjährige Ausländer plant der Landkreis für das kommende Jahr Aufwendungen in Höhe von rund 14,6 Millionen Euro. Pro Kind sind das rund 58 600 Euro“, rechnete er vor. Anhand dieser Zahlen werde deutlich, „wie viel Geld im Gesamtsystem vorhanden ist, wenn man es denn will“.

Woidniok kritisierte außerdem die Diskrepanz zwischen den veranschlagten Gesamtkosten für Asyl in Höhe von rund 26 Millionen und denen für den Straßenbau von rund 10,5 Millionen. Dieses Missverhältnis findet AfD-Kreisrat Heiko Hessenkemper „unerträglich“. FDP-Fraktionschef Volkmar Schreiter pochte darauf, dass der Kreis alles in seiner Macht stehende versuchen soll, „dass eine Kostenneutralität erreicht wird“. Er verwies an dieser Stelle darauf: „Ohne die Ehrenamtlichen würden wir auf verlorenem Posten stehen.“

Die Mehrheit der Kreisräte stimmte letzten Endes für den Haushalt. Gegenstimmen kamen von Linken, NPD und AfD. Die Fraktion SPD/Grüne und einige Linke enthielten sich.

