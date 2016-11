Mehr Geld für den Nahverkehr Mit insgesamt sieben Millionen Euro extra für den ZVON soll eine Ausdünnung der Strecken in der Region verhindert werden.

In welche Strecken des ZVON das zusätzliche Geld aus Dresden fließen wird, steht derzeit noch nicht fest. Foto: Joachim Rehle

Der Freistaat Sachsen stellt in den kommenden zwei Jahren 30 Millionen Euro zusätzlich für den öffentlichen Nahverkehr zur Verfügung. Davon erhält der Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien, kurz: ZVON, insgesamt sieben Millionen Euro, wie der Bad Muskauer SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Baum am Montag bei einem Pressegespräch mitteilt. „Das ist ein großer Erfolg“, sagt der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag.

In der Region soll dadurch unter anderem die Bahnstrecke von Hoyerswerda über Niesky nach Horka erhalten werden, auf der statt Personenzügen seit einiger Zeit nur Busse als Schienenersatzverkehr fahren. Weil diese Strecke im Landesverkehrswegeplan 2012 bereits als nicht ausgelastet eingestuft worden ist, sei sie ohne zusätzliches Geld durch den ZVON nicht zu halten, sagt Baum. Und das kommt nun in Form von drei Millionen Euro im Jahr 2017 und vier Millionen Euro im Jahr darauf. Zur Zukunft der Strecke will sich der Verkehrsverbund auf SZ-Nachfrage aber noch nicht äußern. Dazu müsse der Haushalt beschlossen sein, heißt es aus dem Unternehmen.

Neben den zusätzlichen Geldern, durch die der ZVON in den nächsten beiden Jahren insgesamt 109 Millionen Euro vom Freistaat erhält, ist außerdem festgelegt worden, dass die Verkehrsverbünde in Sachsen bis 2030 jedes Jahr 1,8 Prozent mehr Geld erhalten. Weil dabei zukünftig auch Absolutzahlen – also konkrete Euro-Beträge – festgeschrieben seien, wüssten die Verbünde genau, was sie kriegen, erklärt Thomas Baum. Damit hat der ZVON auch Planungssicherheit. Anders als bisher könnten nicht ausgegebene Mittel nun auch angespart werden.

Für den Kreisnorden und hier speziell Bad Muskau ist laut Thomas Baum aber ein anderes Projekt interessant, das in Brandis bei Leipzig umgesetzt werden soll. Dort ist ein sogenannter Bürgerbus geplant, bei dem mit einem Kleinbus Haltestellen der S-Bahn und andere wichtige Punkte miteinander verbunden werden sollen. Ein ähnliches Modell könne er sich auch für Bad Muskau vorstellen, mit Haltestellen alle 500 Meter, sagt Baum. Doch das ist noch Zukunftsmusik. So soll das Projekt in Brandis, das dank der zusätzlichen Gelder umgesetzt werden kann, erst im kommenden Jahr beginnen. Nach zwei bis drei Jahren werde man dann sehen, ob das Modellvorhaben funktioniere und prüfen, inwieweit es auch in anderen Teilen Sachsens ausprobiert werden kann.

