Mehr Geld für den Kulturpalast Noch vor Weihnachten soll der Streit um die zukünftige Finanzierung des Hauses geklärt werden. Das zusätzlich benötigte Geld ist schon gefunden worden.

Der Dresdner Kulturpalast. © André Wirsig

Der Philharmonie fehlt Geld für Wachpersonal, Garderoben und Einlasskontrollen im Kulturpalast; bei den Musikfestspielen stehen sechs Konzerte auf der Kippe und auch die Dresden-Information kommt nicht mit dem hin, was im neuen Doppelhaushalt steht. Noch vor Weihnachten könnte das Problem gelöst werden. Dresdens Bürgermeister haben in ihren Geschäftsbereichen gut 880 000 Euro pro Jahr aufgetrieben. In der letzten Stadtratssitzung des Jahres werde Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) den Versuch unternehmen, die Finanzierungslücke zu schließen, so Rathaussprecher Kai Schulz.

So kann im sozialen Bereich etwa bei der Umlage für den kommunalen Sozialverband gespart werden. Der Baubürgermeister hat wiederum eine Baumaßnahme gefunden, für die das eingeplante Geld noch nicht benötigt wird. Insgesamt gibt es acht Vorschläge, wie Geld für die Kultur umgeschichtet werden kann. Die Musikfestspiele sollen jährlich 300 000 Euro mehr bekommen, die Philharmonie 250 000 Euro und die Dresden-Information zusätzlich 234 000 Euro. Nach dem Haushaltsbeschluss Ende November hatte Philharmonie-Dirigent Michael Sanderling erklärt, seinen Vertrag nicht zu verlängern – angeblich aus Protest über das fehlende Geld. Intendantin Frauke Roth sah die Betreibung des Kultis in Gefahr. (SZ/sr)

