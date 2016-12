Mehr Geld für Bautzens Stadträte Ab dem kommenden Jahr erhöht sich die Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Räte.

Die Bautzener Stadträte bekommen mehr Geld. © dpa

Nach 16 Jahren erhöht die Stadt die Aufwandsentschädigung für ihre Stadträte, Ortschaftsräte und Friedensrichter. So erhalten Stadträte ab 2017 statt bisher 60 Euro einen monatlichen Grundbetrag von 90 Euro für ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Das Sitzungsgeld in Höhe von 25 Euro bleibt gleich. Neu ist eine Sachkostenpauschale in Höhe von 15 Euro. Diese kann in Anspruch genommen werden, wenn auf Unterlagen in Papierform verzichtet wird und man sich die Vorlagen über das elektronische Ratsinformationssystem abruft.

Für die Ortschaftsräte verdoppelt sich die Aufwandsentschädigung ab 2017 von monatlich 15 auf 30 Euro. Das Sitzungsgeld erhöht sich von 15 auf 25 Euro. Friedensrichter erhalten statt bisher 50 ab nächstem Jahr monatlich 60 Euro, deren Stellvertreter bekommen 30 Euro statt 25 Euro, um Kosten ihres Ehrenamtes zu decken. Die neue Satzung wurde von den Stadträten einstimmig auf den Weg gebracht. Für die Stadt bedeutet das jährliche Mehrkosten in Höhe von etwa 21500 Euro. (SZ/ma)

