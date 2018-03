Mehr Geld für Bauarbeiter Weil der Mindestlohn steigt, haben auch Maurer und Zimmerer mehr in der Lohntüte. Es war nicht die letzte Erhöhung.

Meißen/Riesa. Für 343 Bauunternehmen im Kreis Meißen gilt ein neuer Lohn-Sockel, informiert die Industriegewerkschaft Bau. Den mehr als 3 800 Bauarbeitern aus dem Landkreis steht ab sofort ein höherer Mindestlohn von 11,75 Euro zu. Maurer, Zimmerer und Co. haben dadurch am Monatsende 78 Euro mehr auf dem Lohnzettel stehen – ein Lohn-Plus von vier Prozent, wie die IG BAU mitteilt. Das sei ein „wichtiger Schritt“ für Tausende Beschäftigte in der Region. „Der Bau brummt. Die Geschäfte laufen so gut wie seit vielen Jahren nicht mehr. Jetzt bekommen die Bauarbeiter etwas von den steigenden Umsätzen ab“, sagt Bezirksvorsitzender Jörg Borowski. An den Mindestlohn müssen sich alle Bauunternehmen halten.

Die Gewerkschaft rät dennoch zum Lohn-Check. Facharbeiter sollten zudem auf den deutlich höheren Tariflohn bestehen. Der liegt zurzeit bei 18,14 Euro pro Stunde und ist fällig, wenn der Betrieb im Arbeitgeberverband und der Beschäftigte Gewerkschaftsmitglied ist.

Im nächsten Jahr soll der Mindestlohn im Baugewerbe erneut angehoben werden: Ab März 2019 liegt der dann bei 12,20 Euro pro Stunde. (SZ)

