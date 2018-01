Mehr Geld als erwartet Vom Freistaat kamen mehr Fördermittel als ursprünglich erhofft.

© Symbolfoto: dpa

Priestewitz. Die Gemeinde kann sich über zusätzlichen Geldsegen freuen. Die Gemeinde hat vom Freistaat Sachsen mehr Fördermittel für Straßenbaumaßnahmen erhalten als ursprünglich erhofft. Priestewitz erhält entsprechend einer Richtlinie des sächsischen Wirtschaftsministeriums rund 85 600 Euro. Das sind ziemlich genau 21 400 Euro mehr als erwartet.

Mit dem Geld sollen die Straße An der Schäferei in Baselitz sowie die Verbindungsstraßen Medessen-Skassa, Baselitz-Wantewitz und Zottewitz-Döschütz instandgesetzt werden. Durch die zusätzlichen Fördermittel können außerdem eine Lücke eines Strießener Fußweges geschlossen und die Grundstraße in Laubach erneuert werden.

Der Priestewitzer Gemeinderat beschloss nun, dass eine entsprechende Antragsliste von 2017 um diese beiden Vorhaben ergänzt werden soll. (SZ/jö)

