Mehr Gäste in Bautzen Im Vergleich zu 2016 ist die Zahl der Touristen im ersten Halbjahr leicht gestiegen, trotzdem baut Görlitz seinen Vorsprung aus.

Die Bautzener Altstadt ist ein großer Anziehungspunkt für Touristen. © Uwe Soeder

Leichtes Plus für den Tourismus in Bautzen: Im ersten Halbjahr 2017 kamen laut Stadtverwaltung rund 33 500 Gäste an die Spree. Das waren 700 Besucher mehr als im Jahr zuvor. Auch die Zahl der Übernachtungen fiel in den ersten sechs Monaten etwas höher als 2016 aus. Sie stieg um reichlich 1 000 auf 76 900 gebuchte Nächte. Im Durchschnitt blieben die Besucher zwei bis drei Tage in der Stadt.

Noch besser als in Bautzen verlief die Entwicklung allerdings in Görlitz. Mit einem Gästeplus von fünf Prozent erwies sich „Görliwood“ im ersten Halbjahr erneut als Touristenmagnet. Rund 58 000 Gäste und 127 000 Übernachtungen zählten die Hotels und Pensionen der Neißestadt von Januar bis Juni. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Jahre fort: 2016 brachte es Görlitz auf 280 000 Übernachtungen, in Bautzen waren es nur 175 000. Bis vor zehn Jahren lagen beide Städte im Tourismus gleich auf. (SZ)

