Mehr Gäste besuchen Sachsens schönste Ritterburg Spielzeuge im Miniformat waren ein Besuchermagnet. Ob 2017 ähnlich gut läuft, hängt von einer Großbaustelle ab.

Die Burg Kriebstein ist ein beliebtes Ausflugsziel für Jung und Alt. Im vergangenen Jahr zählt die Verwaltung 51 952 Gäste. © André Braun

Fast 52 000 Kinder, Frauen und Männer haben im vergangenen Jahr die Ausstellungen und Veranstaltungen in der Burg Kriebstein besucht. „Mit diesem Anstieg sind wir sehr zufrieden. 2015 hatten wir 48 608 Gäste“, sagt Burgsprecherin Susanne Tiesler. Durchschnittlich liege die Besucherzahl bei 50 000. „Dass es mal mehr und mal weniger sind, ist oft wetterabhängig“, sagt sie.

Das hatte im vergangenen Jahr häufig gepasst. „Wir haben erstmals ein großes Burgfest über vier Tage gefeiert. Das ist sehr gut angenommen worden.“ 8 000 Menschen hätten sich allein an diesem verlängerten Himmelfahrt-Wochenende gut unterhalten gefühlt.

Ein Besuchermagnet sei die Miniaturspielzeug-Ausstellung gewesen. Puppenstuben und Kaufmannsläden sowie Eisenbahnen im Kleinformat hätten vor allem Familien angelockt. „Die Altersstruktur ist bei uns relativ ausgewogen. Wir sind ein begehrtes Ausflugsziel für Familien“, sagt Susanne Tiesler. Das habe auch der vergangene Sonntag gezeigt. „Wir haben mehr als 200 Besucher gezählt.“

Doch in diesem und auch im kommenden Jahr müssen einige Gäste einen Umweg in Kauf nehmen. Denn die Kriebsteiner Straße wird aus Richtung Schweikershain auf dem Abschnitt zwischen Großparkplatz und Rittergut ausgebaut. Die ersten Bäume sind bereits gefällt worden. „Natürlich wird es Einschränkungen geben. Aber wir sind froh, dass es losgeht und hoffentlich der Burgberg und der Fußweg auch noch gebaut werden“, sagt die Sprecherin. Denn so verbessern sich langfristig gesehen die Umfeldbedingungen. Aus Richtung Waldheim/Kriebethal ist die Ritterburg wie gehabt erreichbar. „Wenn die Bauarbeiten laufen, werden wir die Gäste auf unserer Internet- und der Facebook-Seite informieren“, sagt Susanne Tiesler.

Zertifikat für Exzellenz

Das Burgteam setzt immer stärker auf die digitalen Medien. „Wir präsentieren uns bei Tripadvisor“, sagt sie. Tripadvisor ist eine Touristikwebsite, die dem Nutzer individuelle Erfahrungsberichte bietet, um den Urlaub zu planen. „Im vergangenen Jahr haben wir dort das Zertifikat für Exzellenz erhalten“, erzählt sie. Gruppen und Hochzeitsgesellschaften würden gezielt darum gebeten, ihren Aufenthalt auf der Burg Kriebstein zu bewerten. Von 50 Personen haben 27 ihren Besuch als „ausgezeichnet“, zwölf als „sehr gut“ und eine als „befriedigend“ bezeichnet. „Wir können auf Kritik reagieren. Die richtet sich beispielsweise auf die Wanderweg-Ausschildung sowie die Parkmöglichkeiten“, sagt Susanne Tiesler. Diesbezüglich stehe die Burgmannschaft in engem Kontakt mit der Kriebsteiner Gemeindeverwaltung.

Im laufenden Jahr setzt das Burgteam auf Bewährtes – und gelungene Programme. „2016 hatten wir zwei neue Sonderführungen: ,Plauderei mit dem Zimmermädchen’ und ,Mit dem Baumeister unterwegs’, die sich mit der Geschichte des Bauwerks und seiner Bewohner befassen. Die wurden gut angenommen. Deshalb werden wir sie auch in diesem Jahr anbieten“, sagt Susanne Tiesler.

Seit Beginn der Winterferien gibt es eine neue digitale Kinderattraktion im Museum der Burg Kriebstein. Schrittweise solle die Digitalisierung in den kommenden Jahren ausgebaut werden. „Allerdings möchten wir es nicht übertreiben, sondern die Authentizität der Burg erhalten.“

zur Startseite