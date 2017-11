Mehr Gäste besuchen Gemeinde

Die Einnahmen aus der Gästetaxe haben sich in Reinhardtsdorf-Schöna im Vergleich zum Vorjahr erheblich gesteigert. Nach der Erhöhung der Gebühr von einem Euro auf 1,50 Euro pro Erwachsenen hätte man das auch erwarten können. Statt der eingeplanten 28 000 Euro kamen im laufenden Jahr bereits 41 300 Euro zusammen, erklärte Bürgermeister Olaf Ehrlich (parteilos) kürzlich im Gemeinderat. Trotzdem sei mit so einem großen Sprung nicht zu rechnen gewesen, schließlich zahlten Kinder bis 16 Jahren nichts mehr – was früher anders war. Der Bürgermeister schließt aus den Einnahmen, dass sich die Zahl der Übernachtungen in der Gemeinde 2017 erhöht hat. Genaue Zahlen dazu lägen aber noch nicht vor. Die dieses Jahr neu eingeführte elektronische Gästekarte galt auch als Ticket für Busse und Fähren der OVPS im Gemeindegebiet und Bad Schandau. Das sei bei den Gästen gut angekommen. „Wir hatten nur positive Rückmeldungen von Urlaubern erhalten“, sagt Ehrlich. (SZ/gk)

