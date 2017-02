Gut zu wissen Mehr Gäste besuchen die Region Das Erzgebirge gehört zu den beliebtesten Reisezielen in Sachsen – auch wenn der Winter mal ausfällt.

Das Erzgebirge ist ein beliebtes Touristenziel. © PR

Was haben die Touristiker für eine Aufholjagd hingelegt: Nach dem vermasselten Winter im vergangenen Jahr konnten sie am Ende ein respektables Ergebnis einfahren. Veronika Hiebl, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Erzgebirge, war schon zur Halbjahresbilanz optimistisch: „Die Zahlen sehen sehr gut aus“, sagte sie. Und sie wurden immer besser.

Schließlich konnten die Erwartungen noch übertroffen werden. Erstmals nach drei Jahren ist es gelungen, die Drei-Millionen-Marke wieder zu knacken. Im Vorjahr verbuchte die Tourismusregion Erzgebirge 3 021 420 Übernachtungen. Das ist ein Plus gegenüber 2015 von 1,1 Prozent. Noch stärker fällt der Zuwachs mit 3,1 Prozent bei den Besuchern aus. 1040 631 Gäste reisten ins Erzgebirge. „Wir sind immer voller Spannung, wo wir am Ende landen werden“, sagte Doreen Burgold vom Tourismusverband. „Diesmal haben wir uns wirklich sehr gefreut.“

Denn diese Steigerung liegt nicht nur deutlich über der touristischen Entwicklung in Sachsen. Hier gab es bei den Übernachtungen nur ein leichtes Plus von 0,1 Prozent und bei den Gästeankünften von 1,2 Prozent. Das Erzgebirge ist damit sogar gleich nach Dresden in Sachsen das beliebteste Reiseziel. Auch die Sächsische Schweiz konnte gut abschneiden und hatte bei den Übernachtungen Steigerungen von 4,7 Prozent sowie bei den Ankünften von 3,8 Prozent. Das Erzgebirge lockt aber zunehmend als Ganzjahresreiseziel deutlich mehr Gäste an. Davon konnte auch das obere Osterzgebirge profitieren. Während die Zahl der Übernachtungen insgesamt in Altenberg, Dippoldiswalde, Glashütte, Hartmannsdorf-Reichenau, Hermsdorf, Klingenberg und Rabenau mit 470 537 in etwa stabil blieb, gab es eine kleine Steigerung bei den Ankünften. 139 530 Gäste (2015: 138 869) besuchten die Region, nicht mitgerechnet Kleinvermieter mit weniger als zehn Betten. Vor allem im Frühling und Herbst kamen mehr Gäste als in Vorjahren ins Erzgebirge. Nach Einschätzung vom Tourismusverband waren die Monate Juni, September und Oktober bei Gästen besonders beliebt. Positiv ausgewirkt hätten sich die zahlreichen Aktivangebote wie der Kammweg Erzgebirge–Vogtland, der in Geising beginnt. „Mit innovativen Produkten und einer Fokussierung auf Qualität ist es gelungen, den Ganzjahrestourismus in der Region zu stärken“, sagte Frank Vogel (CDU), Landrat im Erzgebirgskreis und Vorsitzender des Tourismusverbandes.

