Mehr Frühblüher für Tharandt Einwohner pflanzen am Mittwoch Blumen im Ort. Wer will, kann mitmachen.

Wenn sie blühen, zeigen die Winterlinge knallgelbe Blüten. © SZ

Tharandt. Wer diesen Mittwoch durch Tharandt fährt und fleißige Gärtner am Wegesrand beobachtet, muss sich nicht wundern. Das Team des Umweltbildungshauses Johannishöhe pflanzt am 7. Dezember 800 Schachbrettblumen und 800 Winterlinge auf den Grünflächen vor dem Bahnhof und entlang des Fußweges in Tharandt. „Interessierte sind eingeladen, mitzutun“, sagt Milana Müller vom Umweltbildungshaus. Los geht es um 14.30 Uhr. Treffpunkt ist das Wartehäuschen am Tharandter Bahnhof.

Erst vorige Woche wurden gemeinsam mit den Fünftklässlern des Evangelischen Gymnasiums Tharandt 100 Wiesenschlüsselblumen am Schulberg gepflanzt. Die Planzungen sind Teil der Aktivitäten des Umweltbildungshauses Johannishöhe für mehr Frühblüher auf Tharandts Wiesen. In diesem Jahr hat Milana Müller im Rahmen der 800-Jahr-Feierlichkeiten der Stadt mit den Kindergartenkindern des Kinderhauses Tharandt zweimal 800 Frühblüher jeweils auf der Wiese am Naturmarkt und im Garten des Kinderhauses Tharandt sowie 800 Krokusse mit den Jugendlichen der Jungen Gemeinde am Friedhof gepflanzt.

Das Umweltbildungshaus Johannishöhe in Tharandt engagiert sich im Netzwerk Blühende Landschaft. „Das ist eine bundesweite Initiative für mehr Blüten in unserer Landschaft, die den Insekten als Nahrungsgrundlage dienen“, sagt Milana Müller. In der sonst blütenarmen Zeit zwischen März und Mai würden sich Insekten über das Angebot der Frühblüher freuen. „Für uns Menschen wird es eher eine Freude für die Augen“, sagt sie.

