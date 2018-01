Mehr Frauen im Verein organisiert Die Zschaitzerinnen organisieren jeden Monat eine Veranstaltung. Das kommt offenbar gut an.

Der Frauenverein Zschaitz feierte im Februar 2017 20-jähriges Bestehen. © Dietmar Thomas/Archiv

Zschaitz-Ottewig. Die Mitgliederzahl des Frauenvereins Zschaitz ist seit dem vergangenen Jahr weiter gestiegen. „Aktuell gehören 35 Frauen dem Verein an, eine weitere Anmeldung liegt vor“, sagt Klubchefin Ute Friedrich. Dieser Anstieg habe aber nichts mit der Auflösung des Zschaitzer Seniorenvereins im vergangenen Jahr zu tun, betont Friedrich.

Im Februar 2017 hatte der Frauenverein 20-jähriges Bestehen gefeiert. Die Festveranstaltung war gleichzeitig ein Höhepunkt im Vereinsleben. Aber auch das Mitwirken am Dorf- und Vereinsfest und am Sommerkino in Zschaitz gehörten dazu. „Auch die Buchlesung mit Sylvia Eggert, die wir zusammen mit der Kreisergänzungsbibliothek organisiert haben, und die Ausfahrt in die Leipziger Neuseenlandschaft, kamen bei unseren Mitgliedern gut an“, so Ute Friedrich.

Auch in diesem Jahr ist der Frauenverein bemüht, jeden Monat eine Veranstaltung anzubieten. „Manche, wie die Verkehrsteilnehmerschulung, sind öffentlich“, so Ute Friedrich. Höhepunkte für 2018 seien eine Besichtigung der Firma Kerateam in Leisnig und der Besuch einer Vorstellung auf der Seebühne Kriebstein. (DA/fk)

