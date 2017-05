Mehr Frauen im Dresdner Stadtrat

Politische Ämter werden immer häufiger mit Frauen besetzt. Das belegt eine Studie, die Wissenschaftler der Fernuniversität Hagen im Auftrag der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung angefertigt haben. Darin werden 73 deutsche Großstädte in Bezug auf die Frauenquote in Schlüsselämtern der Lokalpolitik verglichen. Dresden landet auf Platz 37, direkt hinter Leipzig. Im Vergleich zum bisher letzten Ranking 2013 ist vor allem der Anteil der Frauen im Stadtrat gestiegen. Waren es vor vier Jahren knapp 32 Prozent, sind es nun fast 36. Zudem wurden Dezernatsstellen häufiger mit Frauen besetzt – ein deutschlandweiter Trend.

Bei der Besetzung wichtiger Ämter und der Anzahl weiblicher Mandatsträger gibt es jedoch Nachholbedarf. Deutschlandweit sank der Anteil der Oberbürgermeisterinnen rapide: von 17,7 Prozent 2008 auf 8,2 Prozent. Bei der aktuellen Entwicklung dauere es noch 128 Jahre bis zur Gleichberechtigung, so die Studie. An der Spitze des Rankings landete Erlangen, gefolgt von Trier und Frankfurt am Main. (SZ/sag)

