Mehr Flutschutz am Roten Graben Nach Protesten von Anwohnern überarbeitet die Stadt Dresden ihre Pläne. Der Ausbau des Baches könnte jetzt 2019 erfolgen.

So stellte man sich 2012 den Ausbau des Roten Grabens vor. Es blieb bisher beim Plan. © Planungsbüro Ökoprojekt

Der geplante Ausbau des Baches „Roter Graben“ im Langebrücker Unterdorfes hatte 2013 für reichlich Wirbel gesorgt. Die Dresdner Stadtverwaltung zog daraufhin die Pläne zurück. Seitdem ist es ruhig um das Projekt geworden. Vollständig zu den Akten gelegt, ist es jedoch noch nicht, wie aus den Haushaltsplanungen der Stadt Dresden hervorgeht. Danach werden derzeit die Planungen vorangetrieben. 53 000 Euro an Planungskosten stehen zur Verfügung. Die Bauarbeiten sind dann für das Jahr 2019 vorgesehen. Für sie ist ein Budget von knapp einer halben Million Euro veranschlagt.

Nach Bekanntwerden der Ausbaupläne am Roten Graben hatte sich eine Bürgerinitiative gebildet. Deren Mitglieder bemängeln unter anderem, dass es durch die Anschrägung der Uferböschungen zu massiven Grundstückverlusten bei einigen Anliegern kommt. Von bis zu 600 Quadratmetern bei einzelnen Anwohnern war die Rede. Außerdem kritisierten sie, dass nach den bisherigen Plänen der Querschnitt unter den Brücken unverändert bleiben soll. „Wenn nicht mehr Wasser unter den Brücken hindurchpasst, dann nutzt es auch nichts, den Flussquerschnitt zu vergrößern. Das Wasser staut sich schon jetzt an den Brücken und das wird nach den Arbeiten auch noch so sein“, sagte damals einer der Initiatoren der Bürgerinitiative.

Am Roten Graben sollen nach den Vorstellungen der Planer zunächst auf einem 700 Meter langen Abschnitt zwischen der Liegauer Straße und dem Mühlteich in Langebrück auf weiten Strecken die Ufermauern abgerissen und durch begrünte Böschungen ersetzt werden. Durch sie weitet sich der Bach um bis zu vier Meter auf jeder Seite aus. In den überarbeiteten Plänen sollten unter anderem die Landverluste bei den Anwohnern verringert werden.

Mit den Arbeiten soll der Hochwasserschutz im Langebrücker Unterdorf wesentlich verbesser werden. Immer wieder läuft nach Unwettern bei zahlreichen Häusern das Wasser in Keller und in Wohnungen. Das Projekt am Roten Graben ist Teil des gesamtstädtischen Plans Hochwasservorsorge Dresden. (SZ/td)

