Mehr Fluggäste in Leipzig und Dresden

Buchungen für Ferienflieger unter anderem nach Spanien und Griechenland haben den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden im vergangenen Monat kräftige Zuwächse beschert. Insgesamt seien gut 311 000 Fluggäste gezählt worden, teilte die Mitteldeutsche Flughafen AG in Leipzig mit.

Dies habe einem Plus von 12,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat entsprochen. In Leipzig/Halle wurden im April 172 658 Passagiere abgefertigt (+12,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Seit Jahresbeginn wurden insgesamt 562 533 Fluggäste registriert. Am Flughafen Dresden war das Wachstum im Vergleich zum Vorjahresmonat etwas schwächer: 138 429 Fluggäste (+11,6 Prozent). Das Passagieraufkommen von Januar bis April stieg im Vergleich zum Vorjahr um 11,1 Prozent auf 490 185. Während Ägypten, Portugal, Marokko, Tunesien und Zypern mehr nachgefragt waren, lag das Fluggastaufkommen für die Türkei unter dem Vorjahresniveau. (dpa)

