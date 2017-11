Mehr Flüchtlinge ohne Job Im Landkreis Görlitz steigt auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen. Insgesamt aber finden immer mehr Menschen einen Job.

Im Oktober ist die Zahl der Arbeitslosen in der Oberlausitz leicht gesunken. Im Landkreis Görlitz steigt dagegen die Zahl der Langzeitarbeitslosen. © SZ-Grafik: Gernot Grunwald

Jeder Arbeitslose ist einer zu viel. Das sagt Thomas Berndt, Chef der Bautzener Arbeitsagentur. Obwohl er am Donnerstag im Großen und Ganzen für den Oktober eine positive Bilanz ziehen konnte, wenn es um den Arbeitsmarkt in der Oberlausitz geht.

19 371 Männer und Frauen waren ohne Job. Das sind 37 weniger als im September und 2 090 Betroffene weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank leicht auf 6,8 Prozent. Ein wenig überraschend seien die guten Daten schon, so Thomas Berndt. „Denn eigentlich steigt im Oktober die Arbeitslosigkeit saisonbedingt leicht an“, so der Behördenleiter. Denn in manchen Branchen wie dem Bau und dem Garten- und Landschaftsbau stellen sich Betriebe auf die Wintermonate und schlechtes Wetter ein. Doch davon sei momentan nicht viel zu spüren.

Allerdings fällt die Bilanz unterschiedlich aus, wenn man sich einzelne Gruppen unter den Erwerbslosen näher anschaut. Bei den Flüchtlingen gab es einen Zuwachs. 511 von ihnen waren im Oktober arbeitslos gemeldet, das sind 31 mehr als im Monat zuvor. Die meisten von ihnen kommen aus Syrien und werden von den Jobcentern der Landkreise betreut. Grund für den Zuwachs ist vor allem die Tatsache, dass immer mehr von ihnen in irgendeiner Form als Geflüchtete anerkannt werden. Dann erst können sie sich arbeitslos melden.

Im Landkreis Görlitz gab es mehr Erwerbslose, die vom Jobcenter betreut wurden. Vor allem ältere Menschen und Langzeitarbeitslose waren betroffen. Das hat nach Aussage von Thomas Berndt auch damit zu tun, dass es für sie weniger Arbeitsgelegenheiten wie Ein-Euro-Jobs gibt. Wenn sie so eine Stelle haben, tauchen sie in der Statistik nicht als erwerbslos auf.

Aktuelle Informationen gab es auch vom Ausbildungsmarkt. Bis Ende September wurden 3 682 Jugendliche dazu beraten. Für sie gab es 3 089 freie gemeldete Ausbildungsplätze. Zum 30. September waren noch 68 junge Leute ohne Lehrstelle; 244 Stellen waren unbesetzt.

In Zittau waren im Oktober 2 241 Männer und Frauen ohne festen Job. Das sind 33 mehr als im September. Die Quote lag bei 7,8 Prozent. In Löbau gab es 1 873 Arbeitslose, 27 mehr als im Vormonat. Die Quote betrug 6,3 Prozent.

