Mehr Flächen für den Wohnungsbau

Schon in Müglitztal hatten etwa 30 Bürger Interesse am neuen Flächennutzungsplan. In Dohna kamen zur Vorstellung jetzt knapp 90 Einwohner. Über 50 Dohnaer haben sich den Plan zuvor schon angeschaut. Etwa 25 Bürger und Gruppen brachten Vorstellungen und Ideen ein. Ein Schwerpunkt ist die Ausweisung von Wohnbauflächen. Dabei geht es vor allem um Grundstücke in privatem Eigentum.

Die Stadt selbst zum Beispiel regt an, eine Fläche neben dem Bahnhof für Gewerbe auszuweisen, um hier einen Gewerbehof mit verschiedenen Firmen ansiedeln zu können. Auch die Wander-, Fuß- und Radwege sowie der Erhalt von Grünflächen sind den Dohnaern wichtig, sagt Jan Claus von der mit der Erstellung des Planes beauftragten Gicon GmbH Dresden.

Der neue Flächennutzungsplan für Dohna und Müglitztal soll im ersten Quartal 2018 fertig sein. (SZ/sab)

