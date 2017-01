Michael Hennig, Ex-Gewichtheber Mehr Fairness und Chancengleichheit

Michael Hennig (61) ist Übungsleiter beim DSC und engagiert sich für das Meißner „Turnier der Blauen Schwerter“. © SZ/Marco Klinger

Welche sportliche Leistung aus dem Jahr 2016 ist Ihnen in besonderer Erinnerung geblieben?

An erster Stelle steht unangefochten die unglaubliche Dominanz von Usain Bolt, der in Rio zum 3. Mal hintereinander Dreifach-Olympiasieger über 100m, 200m und in der 4x100m-Staffel wurde. Aus sächsischer Sicht hat für mich der Dresdner Kanu-Olympiasieger Tom Liebscher Herausragendes geleistet. Unbeeindruckt von der Enttäuschung über die knapp verfehlte Medaille im Zweier-Kajak revanchierte er sich kurz danach und errang gemeinsam mit seiner Vierer-Crew souverän Olympiagold.

Welcher Sportler aus dem Landkreis Meißen hat Sie im vergangenen Jahr besonders beeindruckt?

Der DSC-Speerwerfer Lars Hamann, vom SV Motor Sörnewitz stammend, hat 2016 seine beste Wurfsaison absolviert und die schon sicher geglaubte Olympia-Nominierung unglücklich verpasst. Beim Krafttraining in der Gewichtheberhalle des Dresdner Sportclubs konnte ich seine ehrgeizige Vorbereitung hautnah verfolgen. Lars lässt sich von Rückschlägen nicht unterkriegen und greift hochmotiviert für die Leichtathletik-WM in London 2017 neu an. Er ist ein echtes Vorbild für junge Sportler.

Was soll aus Ihrer Sicht das Sportjahr 2017 bringen?

Ich erhoffe mir mehr Fairness, Chancengleichheit und weniger Dopingfälle, damit der internationale Spitzensport seine aktuelle Krise schrittweise überwinden kann. Die aktuelle Leistungssportreform sollte zu deutlich mehr Effizienz im deutschen Sport führen und damit die entscheidende Grundlage für ein besseres Abschneiden bei künftigen Olympiaden bilden. Speziell im Gewichtheben geht es darum, vorhandenes Potenzial zu entwickeln, konsequent auf Perspektivkader zu setzen und diese mit Geduld an die Weltspitze zu führen. Der AC Meißen trägt mit seiner erfolgreichen Nachwuchsarbeit zu diesen Zielen bei. Dem Bundesligateam des Vereins drücke ich die Daumen für sofortigen den Wiederaufstieg in die 1. Liga.

