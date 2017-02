Mehr Fahrradbügel an den S-Bahn-Haltepunkten An vielen Stationen stehen die Drahtesel oft kreuz und quer. Doch Deutsche Bahn und Stadt wollen zumindest im Dresdner Norden Abhilfe schaffen.

Am S-Bahn-Haltepunkt Trachau fehlen Fahrradständer. Deshalb werden die Drahtesel oft an Zäunen in der Umgebung abgestellt. Das soll sich bald ändern. © René Meinig

Wenn es um S-Bahn-Haltepunkte geht, denken die meisten Dresdner zuerst an den Bischofsplatz. Nicht nur, weil die Station neu ist. Wegen diverser Pannen ist der Bahnhof im Hechtviertel in aller Munde. Ein zu niedriges Geländer, eine riesige Lücke zwischen Bahnsteig und Zug sowie fehlende Fahrradständer. Doch Letzteres ist nicht nur am Bischofsplatz ein Problem.

Renate Schmidt wohnt in der Nähe des umgestalteten S-Bahn-Haltepunktes Trachau. In einem Schreiben an die Sächsische Zeitung bemängelt sie, dass auch dort die Fahrräder kreuz und quer abgestellt werden. Den Radlern könne man dabei nur bedingt einen Vorwurf machen. Denn es gebe an der Station einfach keine Möglichkeiten. Außer einem kleinen Ständer für wenige Drahtesel, der zu einem dort angesiedelten Obst- und Gemüsehändler gehört, gebe es weit und breit nichts. Viele Fahrradfahrer würden verbotenerweise auf die Zäune in der Umgebung ausweichen. „Könnte die Bahn nicht einen geeigneten Platz einräumen?“, fragt Anwohnerin Renate Schmidt. „Es wäre schön, wenn das Umfeld nicht mehr so in Mitleidenschaft gezogen würde.“

Die Deutsche Bahn hat gute Nachrichten: „In Abstimmung mit der Landeshauptstadt Dresden ist geplant, am Haltepunkt Dresden-Trachau Fahrradabstellanlagen zu errichten“, teilt Unternehmenssprecherin Erika Poschke-Frost auf SZ-Anfrage mit. Derzeit würden die Planungen laufen. „Eine Anlage soll in der Nähe des Zuganges zur Leipziger Straße entlang der Stützwand zu den Gleisen beziehungsweise gegenüber der Straßenbahnhaltestelle errichtet werden. Eine weitere Anlage soll an der Straße Am Trachauer Bahnhof gegenüber dem Autohaus entstehen.“ Insgesamt sollen so Stellplätze für 43 Fahrräder geschaffen werden. Und auch am Pannen-Bahnhof ist Besserung in Sicht: Der Fauxpas mit dem Geländer wurde bereits vor einiger Zeit beseitigt. Noch in diesem Jahr soll zudem eine Fahrradabstellanlage an der Hechtstraße gebaut werden. Nur mit der Lücke zwischen Bahnsteig und Zug müssen Fahrgäste am Bischofsplatz weiter leben.

