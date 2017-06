Mehr Fahrgäste dank Smartphone Die Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck freut sich über Jugendliche, die öfter Bus fahren. Deshalb gibt es bald einen neuen Service.

Die Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck plant kostenfreies WLAN für ihre Busse auf den Hauptverkehrslinien. Dann kann man zum Beispiel auch mit dem Laptop im Internet surfen. Aber noch ist das Zukunftsmusik. © dpa

Löbau. Morgens an der Haltestelle am Goldenen Löwen in Ebersbach: Lukas wartet auf den Bus. Natürlich hat er sein Smartphone dabei. Denn das braucht er gleich. Schon ist der Bus im Anrollen. Lukas steigt ein, findet einen Sitzplatz und zückt sein Handy. Jetzt erst mal bei Facebook reinschauen... So ist das an jedem Schultag, beinahe ein Ritual.

Alfons Dienel ist den Erfindern des Smartphones sehr dankbar. Denn seit einigen Jahren beschert diese technische Erfindung der Kraftverkehrsgesellschaft (KVG) Dreiländereck Zittau mehr Fahrgäste. Alfons Dienel muss das wissen, denn er ist der Geschäftsführer der KVG. „Seit 2013 haben wir jedes Jahr einen Zuwachs von etwa 100 000 Fahrgästen im Jahr“, sagt der Geschäftsführer erfreut.

Im Gegensatz zu anderen Regionen sei der südliche Landkreis Görlitz fahrgästetechnisch betrachtet kein „Entbehrungsgebiet“. Hier steigen die Fahrgastzahlen, und zwar beständig und beträchtlich. Darüber freut sich nicht nur Alfons Dienel. Auch beim Landkreis Görlitz sieht man den Zuwachs mit Wohlwollen. Denn der Landkreis bestellt den Busverkehr. Die KVG ist sozusagen „nur der Kutscher“, wie es Alfons Dienel salopp ausdrückt. Immerhin 3,65 Millionen Fahrplan-Kilometer bestellt der Landkreis Görlitz jedes Jahr bei der KVG. Die sorgt dann dafür, dass nicht nur Schüler, sondern auch Berufstätige, Rentner, Urlauber und alle, die ihr Auto stehen lassen wollen, die noch nicht fahren dürfen oder aus anderen Gründen mit dem Bus fahren, ihre Ziele erreichen können. Wenn die Fahrten ordentlich ausgelastet sind, freut das auch den Landkreis.

Der KVG-Chef führt den Zuwachs an Fahrgästen vor allem auf die Jugendlichen zurück, die jetzt öfter mit dem Bus zwischen Zittau und Löbau, zwischen dem Oberland und dem Zittauer Gebirge und dazwischen unterwegs sind. Vorbei seien die Zeiten, als die jungen Leute mit taufrischem Führerschein unbedingt einen VW mit großen Boxen im Fonds fahren wollten, freut sich Dienel. Das Auto hat als Statussymbol bei den Jugendlichen ausgedient. Jetzt steigen diese jungen Frauen und Männer in den Bus, machen es sich auf den Sitzen bequem und zücken ihr Smartphone oder iPhone, sobald sie sich niedergelassen haben. Schließlich will man sich ja austauschen mit den Kumpels und Freunden. Eine Stunde ohne Facebook, Whatsapp oder Twitter, das geht bei vielen jungen Leuten heute nicht mehr. Die Busfahrt kommt vielen zum Chatten und Surfen gerade recht. Das ist Zeit, die junge Leute nutzen wollen – ganz gleich, ob sie nun mit Freunden in Kontakt treten oder im Internet unterwegs sind, um sich Wissen anzueignen, den Schulstoff nachbereiten oder ganz einfach neugierig sind.

Das Chatten mit dem Handy hat nebenbei dazu geführt, dass es heute in den Bussen der KVG viel ruhiger zugeht als noch vor ein paar Jahren. Wer mit dem Handy beschäftigt ist, tut das meist mit Ruhe und Konzentration. Da sind die Umwelt und der Sitznachbar oft vergessen. Es hat sogar schon Jugendliche gegeben, die das Aussteigen verpasst haben, weil der Chat so intensiv gewesen sei, erzählt ein Busfahrer, der hier nicht genannt sein möchte. Hin und wieder komme es vor, dass Jugendliche auf den letzten Drücker zum Ausstieg kommen oder der Fahrer sogar noch mal anhalten muss, berichtet er.

Die Kraftverkehrsgesellschaft ist über diesen Fahrgästezuwachs der letzten Jahre nicht nur sehr erfreut, sondern sie reagiert darauf. „Derzeit sind wir in den ersten Überlegungen, in den Hauptlinien der Busse künftig kostenlos WLAN anzubieten“, sagt Alfons Dienel. Das könnten dann alle Fahrgäste nutzen. Zu diesen Hauptlinien gehören unter anderem die Buslinien 5, 6, 21, 27, 50, 51 und 55. Wann die Kraftverkehrsgesellschaft Zittau diesen kostenlosen Service anbieten wird, kann der Geschäftsführer jetzt zeitlich noch nicht definieren. „Aber es ist geplant“, versichert er. Man sei in den Vorbereitungen. „Wenn es soweit ist, werden wir informieren“, verspricht Alfons Dienel.

zur Startseite