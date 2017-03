Mehr Fälle von Noroviren Im Kreis gibt es immer noch Menschen, die an der Virusgrippe erkranken. Die Betroffenen leiden häufig unter einem hohen Verlust an Flüssigkeiten.

Eine elektronenmikroskopische Aufnahme von Noroviren. Sie sind die Ursache für einen Großteil von Brech- und Durchfällen. © Symbolbild/dpa

Der Zahl der an den hochansteckenden Noroviren Erkranten ist leicht gestiegen. „In der 12. Kalenderwoche gab es neun Labormeldungen, eine Woche zuvor waren es sechs“, teilte Kreissprecherin Cornelia Kluge mit. Dennoch sei der Zenit der Krankheitsfälle überschritten. Die Betroffenen leiden häufig unter einem hohen Verlust an Flüssigkeiten. Einige können diesen selbst nicht mehr ausgleichen, müssen sich deshalb in stationäre Behandlung begeben. Das war vor allem zu Beginn des Jahres der Fall. In der Woche vom 16. bis zum 22. Januar beispielsweise waren 32 neue Fälle dem Landratsamt bekannt geworden.

Im Kreis gibt es immer noch Menschen, die an der Virusgrippe erkranken. Doch auch die Zahl der Grippekranken geht zurück. „Vergangene Woche sind acht Labormeldungen eingegangen. Drei Personen waren nicht geimpft. Bei den übrigen fünf ist uns der Impfstatus nicht bekannt“, so Cornelia Kluge. Eine Woche zuvor seien elf Fälle von Influenza bestätigt worden. Die Landkreissprecherin geht davon aus, dass die aktuelle Grippesaison spätestens im Mai vorbei sein werde. (DA/sol/mf)

