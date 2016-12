Mehr Fälle von Brech-Durchfall Vor allem in Kitas, Kliniken und Seniorenheimen verbreitet sich das Norovirus. Experten rechnen mit einem erheblichen Anstieg.

So sehen die Noroviren unter dem Elektronenmikroskop aus. © dpa/RKI

Das Norovirus, also der Brech- und Durchfallerreger, breitet sich in Mittelsachsen aus – und zwar stärker als zum selben Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Eine Auswertung der dem Robert-Koch-Institut (RKI) übermittelten Norovirus-Fälle deutet auf eine starke bevorstehende Norovirus-Saison hin.

„In Mittelsachsen wurden bis Anfang Dezember labordiagnostisch 685 Norovirus-Erkrankungen erfasst“, teilte Kreissprecher André Kaiser auf DA-Anfrage mit. 2015 waren es 601 Fälle. Es zeige sich demzufolge eine erhöhte Aktivität. „Seit Mitte November dieses Jahres wurden dem Gesundheitsamt Mittelsachsen Ausbrüche überwiegend in Kitas, Altenheimen und Krankenhäusern übermittelt“, erklärte Kaiser. Betroffen seien alle Altersgruppen. „Aussagen zu zirkulierenden Genotypen können anhand der Meldedaten nicht getroffen werden“, heißt es vonseiten des mittelsächsischen Gesundheitsamtes. Nach ersten Ermittlungen des RKI ist die derzeitige Situation in Deutschland mit der Saison 2007/2008 vergleichbar, als eine neue Variante des Genotyps aufkam.

Kitas, Seniorenheime und Krankenhäuser – aber auch Schulen – sind Gebäude, in denen sich das Virus rasant verbreiten kann. Denn es ist hartnäckig und sehr widerstandsfähig. Weder Tiefkühltemperaturen noch große Hitze können ihm kurzfristig etwas anhaben. Personen sind laut RKI während der akuten Erkrankung hoch ansteckungsfähig. Die Viren werden über den Stuhl und das Erbrochene des Menschen ausgeschieden. Beim schwallartigen Erbrechen werden wie aus dem Nichts Millionen von Viruspartikeln in Umlauf gebracht. „Die minimale Infektionsdosis dürfte bei etwa zehn bis 100 Viruspartikeln liegen“, erklärt das Robert-Koch-Institut.

Die Inkubationszeit, sprich die Zeit, die zwischen der Ansteckung und dem Ausbruch der Krankheit vergeht, beträgt gerade einmal zwischen sechs und 50 Stunden.

Nicht nur das Norovirus, sondern auch Scharlach wird häufiger nachgewiesen, als im Vergleichszeitraum 2015, so Kreissprecher Kaiser. „2015 wurden 68 Fälle übermittelt, in diesem Jahr 73“, erklärte er. Entsprechend den Empfehlungen des Freistaates Sachsen können erkrankte Kinder bei antibiotischer Behandlung und ohne Krankheitszeichen ab dem zweiten Tag wieder in die Kita beziehungsweise den Kindergarten gehen. „Ansonsten nach Abklingen der Symptome“, so Kaiser.

