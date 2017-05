Mehr Euro für die Krone Die tschechischen Nachbarn kaufen durch den neuen Wechselkurs günstiger bei uns ein. Spüren das die Händler in Zittau, Ebersbach und Löbau?

Auch im Zittauer Kaufland an der Keimann-Straße kaufen viele tschechische Kunden ein. Seit der Wechselkurs der Krone günstiger geworden ist, sind auch viele Waren in Deutschland für tschechische Bürger erschwinglicher geworden. © matthias weber

Marcela Vanickova aus Jablonec fährt noch immer gerne zum Einkaufen in den Rewe-Markt nach Zittau. Kurz vor Ostern hat sie es das erste Mal probiert und dabei festgestellt, dass etliche Waren in Deutschland viel billiger sind als in ihrem Heimatland. Seit die tschechische Nationalbank im April dieses Jahres die Landeswährung Krone freigegeben hat, bekommt Marcela Vanickova wie ihre Landsleute auch im Umtausch für ihr tschechisches Geld mehr Euro als früher. Gleich nach der Freigabe der Krone hat sich der Wechselkurs verändert. Jahrelang hatte die tschechische Nationalbank den Kurs der Landeswährung gegenüber dem Euro künstlich schwach gehalten, um den Export des Landes anzukurbeln. Das ist gelungen, sodass die Bank jetzt eine Lockerung der Devisenintervention vorgenommen hat.

Das macht nun viele Produkte für die Tschechen im Ausland, vor allem in Deutschland, billiger. Dazu gehören neben Lebensmitteln auch Drogerieartikel und Tiernahrung. Auf der deutschen Seite spüren das die Händler in unterschiedlicher Weise. Frank Mertinke ist Geschäftsführer vom gleichnamigen Expert in Zittau. „Wir merken den veränderten Wechselkurs kaum“, sagt er. Die Tschechen hätten genauso Elektronik-Märkte in ihrem Land, wie es sie bei uns auch gibt. Die dort angebotenen Waren seien im Prinzip die gleichen wie hier. „Ein Samsung-Smartphone ist in Tschechien nicht anders als bei uns, ein Panasonic-Fernseher ebenso.“ Das ließe sich mit weiteren Marken und Artikeln fortsetzen, so der Geschäftsführer. Auch im Preis seien die Unterschiede nicht groß. Das liege unter anderem daran, dass Elektronik-Ware von tschechischen Firmen vorwiegend in Dollar außerhalb der Eurozone gehandelt werde, sagt Mertinke.

Grit Heine ist die Geschäftsführerin vom Schuhhaus Brandt in Neugersdorf. „Ich habe zwei, drei Stammkunden aus dem Nachbarland, die regelmäßig hier einkaufen“, erklärt sie. Ansonsten hat sie nichts gemerkt, dass die Nachbarn jetzt mehr Euro für die Krone tauschen können. „Mein Laden liegt vielleicht zu versteckt und nicht in der Einflugschneise“, befürchtet die Schuhhändlerin. Sie hat jedoch bereits darüber nachgedacht, hinter der Grenze für spezielle Marken und Bequemschuhe zu werben und so den für die Tschechen besseren Wechelkurs zu ihrem Vorteil zu nutzen.

Axel Unruh, Geschäftsführer des Spreequellkaufhauses in Neugersdorf, hat den Einruck, dass seit einigen Wochen mehr Kunden aus dem Nachbarland das Kaufhaus besuchen. „Allerdings führen wir keine Statistik“, sagt er. Es gebe auch keine bestimmten Artikel, die von tschechischen Kunden bevorzugt gekauft werden. „Die Kundenwünsche ziehen sich durch das ganze Sortiment unseres Hauses, darunter Spielzeug und vor allem Bekleidung.“

In den Kaufland-Filialen in Zittau, Ebersbach und Löbau kaufen verstärkt Kunden aus Tschechien ein. „Es freut uns natürlich sehr, dass die Kunden aus den Nachbarländern gerne unser Angebot nutzen, welches mit täglich günstigen Preisen sicherlich eine attraktive Alternative zum Einkauf im eigenen Land darstellt“, ist Christine Axtmann, Pressesprecherin bei Kaufland, überzeugt. Die Kunden können dabei bequem mit der Master- oder Visa-Card bezahlen. Die Einkäufer aus dem Nachbarland shoppen dabei durch das gesamte Sortiment. „Wir machen jedoch generell keine Angaben hinsichtlich unserer Kundenfrequenz“, sagt die Sprecherin und verweist darauf, dass es keine speziellen Angebote für Kunden aus Tschechien in den Märkten gibt. „Wir haben teilweise Plakate in tschechischer Sprache ausgehängt, einige unserer Mitarbeiter in den Märkten sprechen tschechisch.“ Das komme natürlich bei den Kunden sehr gut an, betont die Sprecherin.

