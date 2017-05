Mehr Erzieher für Notsituationen In der Erkältungszeit kommt es häufig zu Engpässen in den Dresdner Kitas. Die Stadt will jetzt Geld für Neueinstellungen locker machen.

Grippe, Urlaub, Weiterbildung: Vor allem im Winter kommt es in den Dresdner Kitas regelmäßig zu Personalengpässen. Dieses Jahr sind Eltern sogar gebeten worden, sich selbst um eine Betreuung zu kümmern, falls möglich. Geld, um generell mehr Erzieher einzustellen, ist bei vielen Trägern nicht vorhanden. Jetzt will die Stadt allen Trägern eine Pauschale für Notsituationen zahlen. Der Plan: Die Kita-Betreiber, darunter auch der städtische Eigenbetrieb, sollen mit dem zusätzlichen Geld individuell vorsorgen, etwa durch dauerhafte oder befristete Neueinstellungen oder Stundenerhöhungen bei den vorhandenen Erziehern. Dafür soll die Stadt in diesem Jahr eine Million Euro und im kommenden Jahr 1,5 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

„Unvorhersehbare Ereignisse, wie beispielsweise Krankheitsausfälle oder besondere Bedarfslagen, bringen eine Kindertagesstätte schnell an die Belastungsgrenze und gefährden die Betriebsführung“, so die Stadtverwaltung. „Den Trägern stehen aktuell nicht ausreichend finanzielle und personelle Ressourcen zur Verfügung, um auf solche Herausforderungen reagieren zu können.“ Ein gemeinsamer Pool mit Springern wurde von vielen Trägern als nicht umsetzbar eingeschätzt. (SZ/sr)

