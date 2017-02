Mehr Einwohner in Niederlößnitz Auch Serkowitz und Oberlößnitz machen Gewinne. Die Zahl der Wahnsdorfer wird hingegen kleiner.

© Symbolfoto: Arvid Müller

Radebeul wächst. Doch nicht alle Stadtteile profitieren gleichermaßen vom Zuzug. Das geht aus dem statistischen Bericht der Stadt für das 3. Quartal 2016 hervor. Demnach hatten zum 30. Juni 2016 genau 34 206 Menschen ihren Wohnsitz in Radebeul. Rund jeder Vierte lebte in Niederlößnitz. An zweiter und dritter Stelle folgen Oberlößnitz und Serkowitz mit jeweils über 7 000 Einwohnern.

Diese drei Stadtteile sind auch im Vergleich zum Vorjahr deutlich gewachsen. Niederlößnitz konnte 92 mehr Einwohner verzeichnen, Serkowitz 88 und in Oberlößnitz stieg die Zahl der Anwohner um 38 Personen. Auch Lindenau hatte zwölf mehr Einwohner als im Vorjahr. Anders sieht es in Zitzschewig, Kötzschenbroda und Naundorf aus. Dort sank die Zahl der Einwohner – allerdings nur im einstelligen Bereich. In Wahnsdorf hingegen lebten 2016 fast 40 Personen weniger als noch ein Jahr zuvor. Mit 1 030 Einwohnern ist der Stadtteil gemessen an der Bevölkerungszahl am kleinsten.

Die Kommunale Statistikstelle wird künftig viermal im Jahr einen Bericht herausgeben. Er umfasst neben der Bevölkerungsentwicklung auch Daten zum Arbeitsmarkt und Gewerbe sowie Schülerzahlen und eine Unfallstatistik. Die Berichte stehen auf der Internetseite der Stadt.

zur Startseite