Mehr Einsätze für Glaubitzer Wehr Die 45 Aktiven rückten im vergangenen Jahr 34 Mal aus. Ein Brand blieb ihnen besonders in Erinnerung.

Ein Brand blieb den Glaubitzer Kameraden besonders in Erinnerung: Anfang April 2016 brannte in Glaubitz eine Scheune, in dem Feuer kamen 30 Schafe um. © Sebastian Schultz/Archiv

Es ist beinahe genau ein Jahr her, als Anfang April in Glaubitz eine Scheune brannte und in dem Feuer 30 Schafe umkamen. Bis heute ist das Unglück den beteiligten Feuerwehrleuten besonders in Erinnerung. „Es war im vergangenen Jahr der größte Brand in der Gemeinde – und der traurigste“, sagt Gemeindewehrleiter Martin Reichstädter. „Man kennt ja auch den Besitzer, da hätte man gern mehr geholfen.“ Doch trotz der stundenlangen Bemühungen der Wehren von Glaubitz, Radewitz und Grödel brannte die Scheune in der Nähe des Waldbades komplett nieder.

Insgesamt rückten die 45 aktiven Kameraden der Gemeindewehr im vergangenen Jahr zu 34 Einsätzen aus: In 16 Fällen brannte es, elfmal leisteten sie technische Hilfe, viermal rückten sie mit dem ABC-Erkunder aus, dreimal zu Übungen. Insgesamt sei die Zahl der Einsätze gestiegen. In den sieben Jahren zuvor hat es nicht so viele Einsätze wie 2016 gegeben, bilanziert Martin Reichstädter.

Er wurde bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr im März als Gemeindewehrleiter wiedergewählt und auch vom Glaubitzer Gemeinderat am Montagabend im Amt bestätigt. Zu seinem Stellvertreter wurde Christian Nasner gewählt. Die Ortswehren von Glaubitz und Radewitz erhielten indes eine neue Leitung, weil die bisherigen Wehrleiter aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl angetreten waren. Neuer Chef der Glaubitzer Ortswehr ist demnach der bisherige Stellvertreter Norman Eisold. Der Vizeposten wurde mit Sebastian Kittel besetzt. In Radewitz übernimmt mit Lutz Klemmt ebenfalls der bisherige Stellvertreter das Ruder, er wird künftig von André Klinger vertreten.

Zurzeit zählt die Gemeindefeuerwehr 110 Mitglieder. Neben den Aktiven gehören dazu auch die 23-köpfige Alters- und Ehrenabteilung, 23 Frauen sowie 19 Kinder und Jugendliche. (SZ/ste)

