Mehr Einsätze der Notfallseelsorger Das Kriseninterventionsteam war 2016 mehr als 60 Mal im Einsatz, um nach Todesfällen Angehörige zu betreuen.

Notfallseelsorger werden zu Hilfe gerufen, wenn Menschen nach plötzlichen Not- und Unglücksfällen intensiv zu betreuen sind. Die Überbringung von Todesnachrichten gemeinsam mit der Polizei gehört beispielsweise ebenso zu den Aufgaben. © Symbolbild/Thomas Lehmann

Im vergangenen Jahr gab es im Bereich Notfallseelsorge und Krisenintervention im Landkreis Meißen eine weitere Steigerung der Einsatzzahlen. „Wir haben auch im letzten Jahr weiter steigende Anforderungen an unser Personal verbuchen müssen. So wuchs die Zahl der Einsätze inzwischen auf über 60. Das ist eine Verdopplung gegenüber dem Jahr 2013. Im Schnitt waren unsere ehrenamtlichen Einsatzkräfte nach rund 40 Minuten an der Einsatzstelle“, so der Leiter der Notfallseelsorge und Krisenintervention im Landkreis Meißen Jan Weichold. Am häufigsten wurde das Team im Jahr 2016 zu plötzlichen Todesfällen im häuslichen Bereich alarmiert. Aber auch Selbstmorde gehören immer wieder zu den Einsätzen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr rund 200 Menschen betreut.

Die Notfallseelsorge und Krisenintervention im Landkreis Meißen wird seit 2015 von zwei Wohlfahrtsverbänden gemeinsam sichergestellt. Die Diakonie RiesaGroßenhain und der Kreisverband Dresden-Land des Deutschen Roten Kreuzes kooperieren, um ganzjährig alle Einsätze im Gebiet des Landkreises Meißen abdecken zu können.

Die Ehrenamtlichen werden zu Hilfe gerufen, wenn Menschen nach plötzlichen Not- und Unglücksfällen intensiv zu betreuen sind. Die Überbringung von Todesnachrichten gemeinsam mit der Polizei gehört ebenso zu den Aufgaben wie die Begleitung von Eltern, die ihr Kind nach einem Verkehrsunfall verloren haben. (SZ)

