Mehr Einbrüche, mehr Gewalt und ein Neustadt-Kümmerer Die Anzahl der Straftaten in der Neustadt ist auch 2016 wieder gestiegen. Nun soll eine einzelne Person zumindest für etwas mehr Sicherheit sorgen.

Nicht nur in Berlin (Foto), sondern auch in der Dresdner Neustadt nimmt die Zahl der Einbrüche zu. Vor allem in Keller und Böden dringen die Täter ein. © picture alliance / dpa

Blaulicht ist vor dem Kulturzentrum Scheune mittlerweile ein gewohnter Anblick. Regelmäßig rücken Einsatzkräfte der Polizei dort zu Razzien wie auf dem Wiener Platz an. Seit dem vergangenen Jahr ist das Areal auf der Alaunstraße zu einem Schwerpunkt geworden. Denn 2016 sind die Straftaten im Ortsamt Neustadt mal wieder gestiegen. 8 713 Fälle hat die Polizei erfasst. Das sind rund drei Prozent mehr als im Vorjahr.

„Besondere Schwerpunkte sind Eigentums-, Rohheits- und Rauschgiftdelikte“, sagt Matthias Imhof. Er leitet das Polizeirevier Nord, das unter anderem für das Ortsamt Neustadt zuständig ist. So haben die Einbrüche in Geschäfte und Kioske zugenommen. „Besonders hatten wir aber mit denen in Keller und Böden zu tun“, sagt der Revierleiter. Die Zahl ist um über 50 Prozent gestiegen. Einen traurigen Trend gibt es auch bei den schweren Körperverletzungen. Dabei benutzen die Täter meist eine Waffe; immer häufiger kommen abgebrochene Flaschen zum Einsatz. 190 Fälle hat die Polizei 2016 im Ortsamt Neustadt registriert. Das sind fast zwölf Prozent mehr als noch 2015.

Die Zahl der Drogendelikte sei zwar zurückgegangen, so Imhof. „Allerdings ist die Dunkelziffer sehr hoch.“ Denn bei Straftaten dieser Art arbeitet fast niemand gerne mit der Polizei zusammen. Die Beamten gehen daher davon aus, dass die Zahl der Delikte in der Neustadt deutlich höher ist als die 503 erfassten Fälle. Gerade im Umfeld des Kulturzentrums Scheune werden immer wieder Dealer erwischt. Eine mögliche Begründung ist der Verdrängungseffekt durch die Razzien am Wiener Platz. Das Areal nahe des Hauptbahnhofs ist seit Langem eine Art Drogenumschlagplatz. Doch die häufigen Polizeieinsätze haben sich rumgesprochen, und die Dealer suchen sich neue Plätze für ihren Handel. „Einzelne Personalien wurden sowohl an dem einen als auch an dem anderen Platz aufgenommen“, bestätigt Imhof.

Für ihn und seine Beamten ist vor allem der Stadtteil Äußere Neustadt ein Schwerpunkt. „Die Zahl der Delikte ist dort überdurchschnittlich hoch“, sagt der Revierleiter. „Das liegt vor allem an dem vielen Party-Verkehr und den Besuchern.“ Zu großen Festen wie der Bunten Republik Neustadt bleibe es allerdings meist friedlich. Die Beamten wollen weiter in der Neustadt präsent sein, laufen auch in Zivil Streife. Und schon bald soll es noch jemanden geben, der in dem Ausgehviertel für mehr Sicherheit sorgt.

Denn die Stadt hat vor wenigen Tagen die Stelle des sogenannten Neustadt-Kümmerers ausgeschrieben. Die Idee, jemanden einzusetzen, der sich vor allem in den Abendstunden um die Sorgen und Probleme in der Äußeren Neustadt kümmert, kam bereits vor rund einem Jahr bei einer Bürgerversammlung auf. Bislang saß die Stadtverwaltung allerdings noch an der Aufgabenbeschreibung. Nun können sich Interessierte bis zum 29. Mai bewerben.

Der Neustadt-Kümmerer soll vor allem Vermittler und Ansprechpartner sein – für Vereine, Anwohner, Gewerbetreibende, Stadt und andere Gruppierungen. So steht es in der Stellenbeschreibung. Er soll außerdem verschiedene Projekte auf die Beine stellen – zur Prävention und Förderung der Toleranz. Ob das hilft? Nein. Das weiß auch Ortsamtsleiter André Barth. Zumindest nicht nur. Der Neustadt-Kümmerer sei nur ein Baustein von vielen im Kampf gegen die Kriminalität.

