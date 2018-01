Mehr Eier in Großenhainer Nudeln Großenhain hat seine eigenen Nudeln, und die sind richtig schön gelb. Warum eigentlich?

Caroline Koehlert zeigt eine Auswahl der 18 Nudelsorten aus dem Hofladen. © Kristin Richter

Großenhain. Auch Großenhain hat seine Nudeln. Die Großenhainer Eiernudeln. Caroline Koehlert zeigt eine Auswahl aus dem Hofladen des Großenhainer Geflügelhofs in Kleinraschütz. 18 Sorten gibt es, von der herkömmlichen Bandnudel in allen Größen bis zu speziellen Nudeln mit Knoblauch, Kurkuma oder Spinat.

Die Großenhainer Nudeln werden aber im Gegensatz zu den Riesaern nicht in der Stadt hergestellt, deren Namen sie tragen, sondern im thüringischen Dermbach bei der dortigen Erzeugergemeinschaft, zu der der Großenhainer Geflügelhof seit der Nach-Wendezeit gehört. Anfang der 1990er Jahre gab es in Sachsen solch einen Zusammenschluss noch nicht. Deshalb landeten die Großenhainer im Thüringer Produktionsverband, der sich eine der ersten Nudeleien in Ostdeutschlands anschaffte. Das Rezept kommt freilich aus Großenhain – und die Eier werden gleich mitgeliefert.

Sehen die Großenhainer Nudeln deshalb im Vergleich zu den Riesaer Teigwaren so kräftig gelb aus? Vielleicht machen´s die Eier. Nach unverändertem Rezept kommen auf ein Kilo Hartweizen sieben Eier. Die Riesaer Teigwaren verwenden laut eigener Aussage pro Kilo nur zwei bis vier Eier. Dass das Ei und natürlich das Futter für die Legehennen viel ausmachen, ist klar. Zusatzstoffe werden laut Großenhainer Geflügelhof nicht verwendet.

Wer privat Nudelteig anrührt, kann auch zu einigen Hilfsmitteln greifen. Wie ein wenig Annatto-Öl zugeben. Das wird aus normalem Pflanzenöl und Annatto-Samen frisch angesetzt. Wer möchte, kann auch einen Hauch Safran – preiswerter Kurkuma – in den Teig geben.

Beides wird in größeren Mengen in der Karibik und in Lateinamerika dazu verwendet, Fleisch, Geflügel und Meeresfrüchten eine orangerote Farbe und ein zartes Aroma zu geben.

