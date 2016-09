Mehr Ehrenamtliche sollen in die Pflege Im Altkreis fehlen Freiwillige, die stundenweise bei der Betreuung helfen. Der Caritasverband bietet eine sechswöchige Schulung an.

Für die ambulante stundenweise Betreuung von Menschen mit Pflegebedarf, insbesondere bei einer dementiellen Erkrankung, in der Region Döbeln sucht der Caritasverband zusätzliche ehrenamtlich Engagierte. Zur Vorbereitung bietet der Wohlfahrtsverband vom 11. Oktober bis 15. November jeweils dienstags einen kostenfreien Kurs im KiJuFaZ an der Zwingerstraße 35 in Döbeln an.

Wie der Verband am Mittwoch mitteilte, sei der Kurs geeignet für diejenigen, die bereits Angehörige oder Nachbarn pflegen und sich für diese Arbeit Wissen und Fertigkeiten aneignen möchten. Doris Walther, Leiterin des Betreuungsangebotes und Kursleiterin, empfiehlt die Teilnahme Männern und Frauen mit Interesse an einem sozialen Engagement sowie denjenigen, die allgemein Fragen zum Thema Pflege haben: „Es gibt viele Praxisbeispiele, Filme, Gruppenarbeit und Erfahrungsaustausch sowie die Möglichkeit, eigene Fragen und Erlebnisse einzubringen.“

Wer sich nach Kursende für ein Ehrenamt bei der Caritas entscheidet, kann eine oder mehrere Familien bei der Betreuung eines pflegebedürftigen Angehörigen unterstützen. Das entlastet die Betroffenen und ist für die ehrenamtlich Engagierten eine verantwortliche und dankbare Aufgabe. Zudem bietet eine lebendige Ehrenamtsgruppe regelmäßige Treffen, fachliche Anleitung, Fortbildung und Begegnung.

Die Aktivitäten in der Betreuungszeit sind individuell: Möglich sind beispielsweise Spaziergänge, Gespräche, insbesondere zu biografischen Themen, Begleitung zu öffentlichen Veranstaltungen oder bei Einkäufen, aktivierende Hilfe bei Alltagstätigkeiten. Doris Walther: „Die Betreuung und Entlastung ist eine Leistung der Pflegekasse, die allen pflegebedürftigen Personen zusteht. Wir hoffen, durch diesen Kurs weiteren Familien Unterstützung geben zu können.“ Das Zusammenspiel aus familiärer Pflege, fachlicher Begleitung und ehrenamtlicher Betreuung könne die Pflegesituation in den Familien positiv beeinflussen und nachhaltig sichern helfen. (DA)

Anmeldungen und Infos unter Tel. 034321 621168

