Mehr Durchfall als Grippe Die Impfungen scheinen die Influenzawelle abzuschwächen. Die „Saison“ der Noroviren wird verstärkt ab Januar erwartet.

Im Landkreis Mittelsachsen sind in den vergangenen sieben Wochen nur zwei Erkrankungen erfasst worden, bei denen im Labor Influenzaviren bestätigt wurden. „Bei den Erkrankten handelt es sich um Jugendliche im Alter von 19 und 20 Jahren“, teilt Lisa-Marie Schöne, Pressesprecherin des Landratsamtes, mit. Die Grippefälle halten sich in Grenzen. Das bestätigt auch der Döbelner Kinderarzt Dr. Eckhardt Erdmann. Gegen die Grippe kann seit September in der Praxis geimpft werden. „Die In-Anspruch-Nahme ist gut“, erklärt der Mediziner. Allerdings zahlen die Krankenkassen die Impfung nicht für jedes Kind, so Erdmann. Besonders gefährdete Kinder sollten jedoch auf den Schutz nicht verzichten. Dazu gehören unter anderem Mädchen und Jungen, die an Asthma oder chronischen Krankheiten leiden sowie Frühgeborene. In der Praxis von Dr. Erdmann haben die jungen Patienten derzeit häufiger mit Streptokokken-Infektionen zu kämpfen. Die Kinder leiden an Scharlach oder Angina.

Insgesamt häufen sich im Landkreis im Gegensatz zur Grippe die Magen-Darm-Infekte, die durch Noroviren verursacht werden. „Seit Anfang Oktober ist ein stetiger Anstieg der Erkrankungszahlen festzustellen“, so Schöne. Das belegen sowohl Laboruntersuchungen als auch Meldungen aus Gemeinschafts- und anderen Einrichtungen. „Neben Kindertagesstätten sind auch Pflegeeinrichtungen betroffen“, so die Pressesprecherin. Erdmann musste bisher aber nur vereinzelt Kinder behandeln, die an Magen-Darm-Infekten erkrankt waren. „Die haben noch keine Saison“, meint er. Der Mediziner rechnet ab Januar mit einem Anstieg an Noroviren-Infektionen, wenn es kälter wird.

Der Ansteckung beider Krankheiten kann vorgebeugt werden. Um sich vor Grippe zu schützen, sollte auf das Händereichen zur Begrüßung verzichtet werden. Die Hände sollten täglich mehrmals 20 bis 30 Sekunden mit Seife gründlich gewaschen und vom Gesicht ferngehalten werden. Auch das hygienisch Husten – am besten in die Armbeuge, nicht in die Hand, ist wichtig. Das Gesundheitsamt rät auf erste Anzeichen zu achten, und die Krankheit zu Hause auszukurieren. Anzeichen sind Fieber, trockener Husten sowie starke Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen.

Die Noroviren führen zu massivem Brechdurchfall. Die Krankheitsdauer liegt zwischen zwölf und 60 Stunden. Auch bei dieser Erkrankung ist Hygiene oberstes Gebot. Konkret bedeutet das, bei der Reinigung verschmutzter Gegenstände Schutzhandschuhe zu tragen, gründliches Händewaschen, häufiges Wechseln von Handtüchern und Bettwäsche und diese bei mindestens 60 Grad zu waschen. Das gilt auch nach Abklingen der Symptome, denn das Virus kann anschließend noch bis zu zwei Wochen ausgeschieden werden. (DA/rt/mf)

zur Startseite