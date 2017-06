Mehr Druck im Freibad In doppeltem Sinne sollen die Besucher des Leisniger Freibades jetzt mehr Druck zu spüren bekommen.

In doppeltem Sinne sollen die Besucher des Leisniger Freibades jetzt mehr Druck zu spüren bekommen. Zum einen beklagten Nutzer, dass der Wasserdruck in den Duschen und Toiletten zu gering ist. Dieses Problem sollte sich gerade am Tag der Kritik erledigt haben. Laut Bauamtsleiter Thomas Schröder hat die Kommune eine Druckerhöhungsanlage eingebaut und in Betrieb genommen. „Diese zieht den Druck aus dem Leitungsnetz des Wasserversorgers“, erklärte Schröder.

Der zweite Hinweis kam aus den Reihen der Stadträte und betrifft das Entrichten des Eintritts am Automaten. Üblich sei inzwischen wohl, dass sich Nutzer ermäßigte Karten ziehen – in der Hoffnung, nicht kontrolliert und geahndet zu werden. Bürgermeister Tobias Goth (CDU) hielt dagegen, dass es sehr wohl Kontrollen der Tickets gibt. Denkbar, dass nach dem Hinweis nun noch stärker kontrolliert wird. Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre kostet das Tagesticket zwei Euro. (DA/sig)

