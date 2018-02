Mehr Dresdner Kunst als in Dresden Die Stiftung Pappermann auf Schloss Burgk wird 25. Direktor Rolf Günther erzählt, wie die Sammlung nach Freital kam.

zurück Bild 1 von 2 weiter Rolf Günther, Direktor der Städtischen Sammlungen Freital, steht in der 1993 eröffneten Ausstellung der Stiftung Pappermann im Ostflügel des Schlosses Burgk. Günther ist Mitglied des siebenköpfigen Kuratoriums der Stiftung, wie auch Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg. Vorsitzende ist Pappermanns Nichte Hella Burkhardt. © Egbert Kamprath Rolf Günther, Direktor der Städtischen Sammlungen Freital, steht in der 1993 eröffneten Ausstellung der Stiftung Pappermann im Ostflügel des Schlosses Burgk. Günther ist Mitglied des siebenköpfigen Kuratoriums der Stiftung, wie auch Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg. Vorsitzende ist Pappermanns Nichte Hella Burkhardt.

Friedrich Pappermann 1994 in seiner Sammlung in Freital.

Freital. Kurz nach der Wende machte der Dresdner Sammler Friedrich Pappermann (1909-1995) aus Schloss Burgk in Freital einen einmaligen Ort für Dresdner Kunst. Er übereignete der Stadt im Rahmen einer städtischen Stiftung rund zweihundertfünfzig Gemälde und mehr als eintausend Arbeiten auf Papier, die Pappermann in einem halben Jahrhundert zusammengetragen hatte. Im Gegenzug verpflichtete sich die Stadt Freital, die Sammlung öffentlich zu zeigen – in eigens dafür ausgebauten Räumen auf Schloss Burgk. Es war die größte Zuwendung, die das Freitaler Museum seit seiner Gründung erfuhr.

Die Schätze der Pappermann-Sammlung







Es ist eine Erfolgsgeschichte: Bis heute zählte die 1993 eröffnete Ausstellung der Pappermannschen Sammlung mehr als eine halbe Million Besucher. Ihren 25. Geburtstag feiert die Stiftung nun mit einer feinen Sonderausstellung, die einige Schätze aus dem Depot ins rechte Licht rückt. Kuratiert hat sie Rolf Günther, Direktor der Städtischen Sammlungen auf Schloss Burgk. Der Kunsthistoriker ist Mitglied des Kuratoriums der Stiftung, und er hatte maßgeblichen Anteil daran, dass Pappermanns Sammlung nach Freital kam.

Herr Günther, wie kommt es, dass Friedrich Pappermann seine Sammlung mit Dresdner Kunst nach Freital und nicht nach Dresden gegeben hat?

Eigentlich sollte die Sammlung ja in Dresden bleiben. Schon in den Siebzigerjahren hatte Friedrich Pappermann, der nicht verheiratet war und keine Kinder hatte, die Galerie Neue Meister der Staatlichen Kunstsammlungen als Universalerben eingesetzt. Allerdings hatte er damit den Wunsch verbunden, dass seine Sammlung ausgestellt wird, wobei es dabei aus konservatorischen Gründen vor allem um die Gemälde geht, weniger um die grafischen Blätter und Zeichnungen. Das aber konnten die Neuen Meister nicht bieten. Die Galerie hätte sich ob des hohen internationalen Anspruchs, den sie hat und natürlich haben muss, vielleicht fünfzehn Werke ausgesucht und den Rest ins Depot verbannt. Die Sammlung wäre zwar erhalten geblieben, aber nicht gezeigt worden.

Und wie kam da Freital ins Spiel?

Ich war seit 1987 als Direktor des damaligen Hauses der Heimat in Freital und hatte seit 1988 Kontakt zu Pappermann, der uns als Leihgeber bei Ausstellungen unterstützte. Die Beziehungen zu dem Sammler pflegte insbesondere mein Stellvertreter Holger Fischer. In Gesprächen mit Pappermann haben wir immer dessen Sorge gespürt, ob denn die Neuen Meister seine Sammlung im gewünschten Umfang werden präsentieren können. Da boten wir ihm Schloss Burgk als Alternative an. Und wir gaben ihm die Zusage, dass die Bilder dort so ähnlich gehängt werden, wie in seiner Wohnung. Ich weiß noch, wie er mit den Plänen in der Hand auf dem nackten und dämmerigen Tabakboden im Ostflügel stand – und dann zustimmte.

Was sagten die Neuen Meister dazu?

Die Gemäldegalerie hatte ja noch 1990 im Albertinum in einer großen Ausstellung die Sammlung Pappermann gezeigt und einen Katalog herausgegeben. Werner Schmidt, der Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, wollte bei diesem Anlass die spätere Übernahme der Sammlung verkünden. Von Pappermanns Absage war er sichtlich überrascht. Danach grüßte er mich nicht mehr.

Warum ist die Stiftung Pappermann für Schloss Burgk ein so großer Gewinn?

Sie ist nicht nur für Freital, sondern für ganz Sachsen wertvoll. Friedrich Pappermann hat Dresdner Kunst gesammelt, ab Gründung der Kunstakademie 1764 bis in die Gegenwart, wobei seine Lieblingsepoche die Romantik war. Dieses Profil ergänzt hervorragend unsere Sammlung, deren Schwerpunkt ebenfalls die Dresdner Kunst ist, vor allem die des späten 19. Jahrhunderts und des 20. Jahrhunderts. So kommt es nun, dass wir zwei Jahrhunderte Dresdner Kunst in einer Breite und Qualität darstellen können, wie es kein anderes Museum kann, auch in Dresden nicht.

Wer also wissen will, wie sich die Dresdner Kunst entwickelt hat, muss nach Freital kommen?

Im Grunde ist es so, ja.

Warum wurde die Sammlung Pappermann nicht einfach in die bestehende Kunstsammlung integriert, sondern ging in eine eigene Stiftung ein?

Das hat vor allem rechtliche und finanzielle Gründe. Im Falle einer Schenkung hätte die Stadt Freital dafür Steuern bezahlen müssen. Um diese aber aufbringen zu können, hätten wir große Teile der Sammlung verkaufen müssen. Deshalb haben wir die Stiftung gegründet. Damit sind wir gemeinnützig und steuerbefreit.

Auf welchen Wert war die Sammlung geschätzt worden?

Die Bild-Zeitung titelte damals: „Rentner verschenkt 20 Millionen“. Gemeint waren D-Mark. Pappermann selbst hatte diese Zahl in die Welt gesetzt, und diese steht auch in der Stiftungsurkunde. Ob das der tatsächliche Wert ist, sei dahingestellt. Der Preis für Kunst unterliegt am Markt erheblichen Schwankungen, was heute fast nichts kostet, kann morgen schon teuer sein – oder auch umgekehrt. Hier kommt vor allem noch ein ideeller Wert hinzu, es ist ja die letzte Privatsammlung aus DDR-Zeiten, die noch weitgehend geschlossen erhalten ist und es auch bleibt.

Das heißt, die Stiftung darf kein einziges Bild verkaufen?

Nein, darf sie nicht, nur verleihen in gewissem Umfang. Das ist in der Satzung klar geregelt. Aber Schenkungen an die Stiftung sind erlaubt, so kann der Bestand also noch wachsen, und das tut er auch.

Am Sonntag wird anlässlich des 25. Gründungstages der Stiftung eine Sonderausstellung eröffnet. Was erwartet die Besucher?

Wir zeigen ausgewählte Grafiken und Zeichnungen aus der Sammlung, viele zum ersten Mal überhaupt. Um das Bild runder zu machen, sind die Blätter um einige Gemälde ergänzt, die sowohl aus der eigenen Kunstsammlung stammen als auch hochkarätige Leihgaben sind. Höhepunkt ist ein frühes Gemälde von Ludwig Richter.

Die Ausstellung heißt „Pappermann and friends“. Warum hat sie einen englischen Titel?

Wir wollen damit zum Ausdruck bringen, dass Friedrich Pappermann ein echter Europäer war, und das schon zu DDR-Zeiten. Er korrespondierte mit Russen und Polen genauso wie mit Engländern oder Belgiern. Kunst kennt eben keine Grenzen.

Das Gespräch führte Thomas Morgenroth. Sonderausstellung „Pappermann and friends“ auf Schloss Burgk, bis 2. April, Die. -Fr. 13–16 Uhr, Sa./So. und feiertags 10– 17 Uhr, Telefon 0351 6491562.

zur Startseite