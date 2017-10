Mehr Dreckwasser für Kaditzer Klärwerk Vor allem Hightech-Firmen leiten deutlich mehr in die Kanäle ein. Die Stadtentwässerung prüft neue Ausbaupläne.

Geschäftsführer Ralf Strothteicher vorm Sandfang im Klärwerk Kaditz. Wegen des zunehmenden Abwassers kann es nötig werden, diese und andere Anlagen auszubauen. © Rene Meinig

Dresden entwickelt sich gut. Bis 2025 soll die Einwohnerzahl auf rund 600 000 steigen, knapp 50 000 mehr als derzeit. Die Industrie ist ebenfalls im Aufwind. Das sind Herausforderungen für die Stadtentwässerung, sagt der technische Geschäftsführer Ralf Strothteicher. Hinzu kommt, dass das Einzugsgebiet des Kanalsystems noch größer wird. Fließen seit 2006 schon die Abwässer aus dem Raum Pirna bis hin zur tschechischen Grenze nach Kaditz, wird im kommenden Jahr noch der Wilsdruffer Zweckverband Wilde Sau angeschlossen. „Es gibt sehr positive Signale“, resümiert Strothteicher.

Die Herausforderung: Weltkonzerne planen Werke in Dresden

Fallen derzeit in Dresden rund 30 Millionen Kubikmeter Abwasser jährlich an, so werden ab 2020 etwa 35 Millionen Kubikmeter erwartet, rechnet der Geschäftsführer vor. Den größten Zuwachs gibt es bei der Industrie. Bei Unternehmen der Halbleiter- und Chipindustrie wie Globalfoundries, Infineon und Plastic Logic im Dresdner Norden fällt besonders viel Abwasser an. Derzeit kommen mit knapp sieben Millionen Kubikmetern im Jahr etwa 22 Prozent des Dresdner Abwassers aus der Industrie. Künftig soll dies mit zehn Millionen Kubikmetern auf einen Anteil von 30 Prozent wachsen, rechnet Strothteicher vor. Zwar gibt es sowohl im Kanalnetz als auch im Kaditzer Klärwerk Reserven. Doch aus der Industrie seien in jüngster Zeit ungewöhnliche Anfragen gekommen. So will sich der Weltkonzern Bosch im Gewerbepark unweit des Flughafens ansiedeln, nennt er ein Beispiel. „Aber auch andere Betriebe haben angefragt, ob sie noch mehr Abwasser einleiten können.“

Die Strategie: Fachleute berechnen Abwasser-Abflussmodelle

Deshalb arbeitet die Stadtentwässerung an der Wachstumsstrategie „Dresden 600“. Damit wurde vor einem Jahr begonnen. Vor allem geht es darum, wie das Kanalnetz und das Klärwerk Kaditz ausgebaut werden müssen. „Den Zuwachs berechnen wir derzeit in einem hydrodynamischen Abflussmodell“, so der Technikchef. Dabei werden die Abflussmengen und der Schmutzanteil von der Abwasser-Einleitung beim Großunternehmen durch das Kanalnetz bis hin zum Klärwerk berechnet. Im November soll dies abgeschlossen werden. Diese Analyse sei wichtig, damit die Stadtentwässerung den erforderlichen Ausbau des Kanalnetzes planen kann. Weitere Berechnungen, die bis Mitte 2018 dauern, sind für das Klärwerk Kaditz nötig. Sind sie abgeschlossen, steht fest, was zu tun ist und welche Summe investiert werden muss. Klar sei aber schon jetzt, dass es sich um Millionen handelt. „Das ist eine abwassertechnische Herausforderung. Wir werden alles tun, um rechtzeitig die nötige Infrastruktur zu schaffen“, versichert er.

Die Pläne fürs Kanalnetz: Falls nötig, werden Kanäle und Pumpwerke größer

Dresdens Kanalnetz ist rund 1 800 Kilometer lang. Für den Ausbau der Hauptschlagadern gibt es bereits eine Strategie. Bis 2026 sollen sowohl der linkselbische Altstädter Abfangkanal als auch das Neustädter Pendant komplett saniert werden.

Bei „Dresden 600“ geht es im Kanalnetz um die Frage, wo noch weitere Bauwerke nötig sind und welche Kanalabschnitte zusätzlich stark belastet werden. „Das wird besonders im Dresdner Norden sein“, prognostiziert Strothteicher. So wird es erforderlich werden, Pumpwerke auszubauen oder neue zu installieren. Die Fachleute prüfen auch, ob die unterirdischen Stauraumkanäle, die in Spitzenzeiten Tausende Kubikmeter Abwasser zurückhalten, ausreichen. Zudem berechnen Planer, in welchen Abschnitten ein größeres Kanalrohr oder als Alternative der Einbau einer zusätzlichen Leitung nötig ist.

Die Pläne fürs Klärwerk: Neue Anlagen am Zulauf könnten nötig werden

An normalen, trockenen Tagen fließen 120 000 Kubikmeter zum Klärwerk. Entscheidend sei, wie viel Abwasser dort künftig in Spitzenzeiten ankommt. „Wir werden einerseits mit den Betrieben sprechen, damit sie ihre Prozesse so anpassen, dass das Abwasser gleichmäßiger abfließt“, nennt er einen Punkt. Zusätzliche Rückhaltebecken vor Ort wären eine Möglichkeit.

Die biologische Reinigung des Klärwerks wird derzeit so ausgebaut, dass künftig die Abwässer von 787 000 Menschen gereinigt werden können. Zwei Reinigungs- und ein Verteilerbecken sind fertig. Jetzt wird der letzte große Umlaufverteiler bis Frühjahr 2018 errichtet. Damit wird das Fassungsvermögen von 96 000 um weitere 48 000 Kubikmeter erweitert – ein Zuwachs um die Hälfte. „Das Beckenvolumen reicht also aus, um die Schadstoffe, vor allem Phosphor und Stickstoff, zu eliminieren“, sagt Strothteicher. Vor allem komme es nun darauf an, ob die mechanische Reinigung am Zulauf mit ihrem Grob- und Feinrechen und dem Sandfang zusätzliches Abwasser bearbeiten kann. Vielleicht wird es nötig, parallel zur bestehenden eine weitere mechanische Behandlungsanlage zu bauen. „Das wissen wir aber noch nicht.“

