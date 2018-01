Mehr Dienstleister an der Hauptstraße Eine neue Kanzlei und ein Abgeordnetenbüro eröffnen. Normale Läden werden seltener. Besser als nichts?

Früher Zeitungskiosk – künftig Anwaltskanzlei: Gerade wird der Laden an der Ecke Hauptstraße/Rathausplatz hergerichtet. Dafür, dass bald alles klar für den Einzug ist, sorgt unter anderem Elektriker Jörg Hahn von der Firma Elektro-Funke. © Sebastian Schultz

Riesa. An der Ecke Rathausplatz/Hauptstraße kehrt wieder Leben ein. Aktuell sind Handwerker damit beschäftigt, das Ladenlokal herzurichten. Zuletzt war dort der Presse-Lotto-Shop zuhause. Etliche Jahre hatten die Besitzer des Hauses vergeblich versucht, das Geschäft wieder zu vermieten. „Das war nicht einfach, aber jetzt sind wir froh, dass wir eine Mieterin gefunden haben“, erklärt Helmut Jähnel. Zwischenzeitlich hingen mal großformatige Bilder in den Räumen, Werke seiner Tochter. Ansonsten standen sie die ganzen Jahre leer.

Etwas kaufen kann man aber auch in Zukunft an der Ecke nicht – wobei, ganz richtig ist das nicht. Rechtsanwältin Maria Mühle hat den Laden gemietet. Natürlich möchte auch sie für ihre Dienstleistungen bezahlt werden. Gemeinsam mit einem Fachanwalt für Medizinrecht und einem für Handels- und Gesellschaftsrecht eröffnet sie am Rathausplatz eine Niederlassung der deutschlandweitagierenden Kanzlei ETL. Maria Mühle, die vorher für die Kanzlei BSKP in Riesa gearbeitet hat, ist auf Familien- und Erbrecht spezialisiert. In ein bis zwei Wochen soll das Büro eröffnen.

Das Auffällige bei Neueröffnungen auf der Hauptstraße: Vor allem in Richtung Rathausplatz siedeln sich vermehrt Dienstleister anstatt klassische Geschäfte an. Gegenüber des SZ-Treffpunktes versucht Berufszauberer Thomas Born gerade, einen „Zauberladen“ mit eigenen Shows zu etablieren. In der ehemaligen Schleckerfiliale hat Anfang Januar die Steuerberatung von Volker Lanzenberger eröffnet und auch an der Hauptstraße 41 bekommt man weder ein Brot noch ein T-Shirt, sondern Betreuung im Seniorengarten von Anke Reinländer (SZ berichtete).

Ebenfalls wieder vermietet ist die Hauptstraße 9 – aus Sicht von Immobilienverwalterin Inge Reinacher das schönste Ladenlokal Riesas. Das kleine Geschäft, das die längste Zeit seiner Geschichte als Metzgerei genutzt wurde, ist ausgestattet mit kunstvollen Kacheln. Kaum ein anderes altes Ladenlokal ist so gut erhalten. Doch seine Pracht hat es auch nicht vor jahrelangem Leerstand bewahrt. Inzwischen ist es aber wieder eingerichtet: mit Stühlen, einem Regal, einem Schreibtisch. Künftig werden Thomas de Maizière, Bundestagsabgeordneter und geschäftsführender Innenminister, sowie der Landtagsabgeordnete Geert Mackenroth Bürger an dieser Stelle empfangen. Zuletzt hatten sie ihr Riesaer Wahlkreisbüro im Obergeschoss der Puschkintorpasse. Inge Reinacher hat letztlich dafür gesorgt, dass sie die Hauptstraße 9 mieten. „Ich habe den Herren gesagt, dass sie raus müssen – zu den Leuten.“

David Tobias, Geschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen, kennt das Phänomen der „Dienstleistisierung“ in den Einkaufsstraßen auch aus anderen Städten. „Bevor die Flächen leer bleiben, ist das natürlich das kleinere Übel. Perspektivisch sollte aber darauf geachtet werden, dass die Mischung in der Einkaufsstraße stimmt.“ Denn vor allem Abwechselungsreichtum ziehe die Kunden in die Städte. Er kennt die spezifische Schwierigkeit in Riesa: die lange Hauptstraße. „Da fehlt mir vonseiten des Rathauses die Initiative für ein Konzept“, sagt er. Die Stadtverwaltung sollte sich darüber klar werden, wo es mit der Ladenstraße hingehen soll. „In diesem Fall wäre es sicher sinnvoll, die Hauptstraße in drei Teile aufzuteilen und diese getrennt voneinander zu bewerten.“ Das Wichtigste dabei: „Ich muss vom Verbraucher her denken. Die Riesaer sollten in diesen Prozess einbezogen werden. Denn nur, wenn man weiß, was die Kunden wollen, werden sie ihre Hauptstraße auch annehmen“, so David Tobias vom Handelsverband.

