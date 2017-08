Mehr Demokratie, aber ohne AfD? Mit einem überdimensionalen Spiegel als Blickfang wirbt ein Verein in der Innenstadt für Volksentscheide im Bund.

Mit Direktkandidaten aus dem Kreis Meißen für die Bundestagswahl im September konnten Bürger am Dienstag ins Gespräch kommen. Außerdem sammelte ein Verein Kontaktdaten für eine Petition. © Claudia Hübschmann

Es dauert eine Weile, bis die ersten Meißner vorsichtig näher treten. Dienstagvormittag, im Schatten der Bäume am Heinrichsplatz, haben Mitglieder des Vereins „Mehr Demokratie!“ einen riesigen Spiegel aufgebaut. Darauf ist die Frage formuliert: „Wer bestimmt im ganzen Land?“ Die Antwort soll im Spiegel sichtbar werden: Jeder Bürger hat selbst die Macht dazu. „Aber eben allzu oft nur theoretisch“, sagt der 28-jährige Benjamin Radlow. Er ist Mitglied im deutschlandweit agierenden, mehr als 10 000 Unterstützer zählenden Verein.

Am vergangenen Sonntag noch in Leipzig unterwegs, geht es für zwei bis drei Vereinsmitglieder über Meißen weiter nach Dresden. Den Dialog mit den Bürgern und deren Ermunterung, sich für ein Gesetz für Volksabstimmungen einzusetzen, sollen aber nicht nur die politisch aktiven Mitglieder suchen. „Wir haben auch Politiker von fünf Parteien eingeladen, um mit ihnen vor Ort zu diskutieren. Vor allem soll es darum gehen, wie die Volksgewalt in Form von konkreten Gesetzen auf Bundesebene Beachtung finden kann“, erklärt Radlow.

Der Einladung gefolgt sind vier Direktkandidaten aus dem Landkreis Meißen. „Demokratie bedeutet mehr als alle vier Jahre Wahlen abzuhalten, oder im Parlament abzustimmen. Wir wollen die Demokratie ausweiten: indem wir mehr direkten Einfluss von Bürgerinnen und Bürgern auf politische Entscheidungen schaffen“, sagt etwa Tilo Hellmann, der für die Linke in Meißen antritt und vor Ort ist.

Neben ihm haben sich Volker Herold (Grüne), Maximilian Schikore-Pätz (FDP) und SPD-Bundestagsabgeordnete Susann Rüthrich eingefunden. Eingeladen ist auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU), der an diesem Vormittag aber nicht in seinem Wahlkreis erscheint. „Dabei fiel die Wahl als dritten Standort der Aktion neben Dresden und Leipzig eigentlich auf Meißen, weil der Wahlkreis für die anstehende Bundestagswahl so wichtig und Herr de Maizière hier eine führende Rolle einnimmt“, erläutert Radlow.

Links zum Thema Verein hat sich selbst Spiegel vorgehalten

Als nach etwa einer Stunde sich immer mehr Bürger vor dem großen Spiegel zusammenfinden, ihr Adressen und Kontaktdaten für eine spätere Petition an die Bundesregierung in Listen eintragen, fragt sich so mancher: Fehlt aus dem Spektrum demokratischer Parteien neben einem Vertreter der CDU nicht auch einer der AfD? „An die AfD haben wir keine Einladung geschickt. Das wurde durch einen Beschluss des Bundesvorstandes unseres Vereins bewusst so entschieden“, erklärt Radlow.

Aus der kritischen Haltung des sächsischen Landesverbandes von „Mehr Demokratie“ demgegenüber macht Bernd Rößger keinen Hehl. Der Radebeuler ist einer von fünf Vorständen der Landesgruppe und sagt: „Die Ausgrenzung der AfD ist aus unserer Sicht das völlig falsche Signal. Das ist im Verein auch bekannt.“ Das sieht auch der Meißner Unternehmer Udo Zöllner so.

Seiner Meinung nach untergrabe diese Strategie ja gerade die Forderung nach mehr Demokratie, für die der Verein stehen möchte. „Grundsätzlich befürworte ich eine klare Demokratie, die allerdings die Wahl von einzelnen Personen, nicht von Parteien ermöglichen sollte“, sagt Zöllner. Wie er, diskutieren im Verlauf des Vormittags noch einige Bürger über Sinn oder Unsinn der Aktion. Wohin diese – abseits einer fragwürdigen Entscheidung führen könnte – fasst FDP-Kandidat Schikore-Pätz zusammen: „Die Schranken für Bürgerentscheide müssen endlich runter. Nur so können Aufträge aus der Bevölkerung die Regierung direkt zum Handeln bewegen.“

zur Startseite