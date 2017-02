Mehr Busse vom Nationalparkbahnhof

Die Busanbindung des kürzlich zum Nationalparkbahnhof ernannten Sebnitzer Bahnhofs soll sich ab Frühjahr verbessern. Das geht aus der Ankündigung des neuen Wanderbusfahrplans der Oberelbischen Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz (OVPS) hervor, teilte OB Mike Ruckh (CDU) dem Sebnitzer Stadtrat mit. Demnach fahren an Wochenenden und Feiertagen von April bis Oktober künftig drei Busse mehr von Hinterhermsdorf über Sebnitz nach Dresden. In der Gegenrichtung von Dresden nach Hinterhermsdorf wird der Takt um eine Verbindung ergänzt. Die Neuerung tritt zum Fahrplanwechsel in Kraft. (SZ/dis)

zur Startseite