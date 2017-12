Mehr Busse und Bahnen zu Silvester Die DVB verstärken ihr Angebot. Es gibt aber auch eine Zeit, in der vorübergehend nichts fährt.

© Symbolbild: Sven Ellger

Das eigene Auto sollte in der Silvesternacht besser stehen bleiben. Denn eine ausgelassene Feier und die anschließende Autofahrt passen nicht zusammen. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) sorgen in dieser Nacht mit zusätzlichen Bussen und Bahnen für möglichst zügige Verbindungen und gute Anschlüsse. Das gilt ab 20 Uhr und bis 2 Uhr. Die meisten Bahnen fahren auch nach 20 Uhr weiter im 15-Minuten-Takt, nur die 1, die 6, die 9 und die 13 kommen alle 30 Minuten. Zwischen 22 und 2 Uhr fahren die 3 und die 4 alle zehn Minuten, die 1, 2, 7, 8, 9, 11 und 12 alle 15 Minuten. Bei der 6 und der 13 bleibt es beim 30-Minuten-Takt. Statt der 10 ist die Linie 20 unterwegs. Sie ist eine Ringlinie und fährt von der Messe über den Postplatz, den Külz-Ring, den Hauptbahnhof und Bahnhof Mitte zurück zur Messe.

Auch die Buslinien 61, 62, 63 und 66 fahren auf den Hauptachsen alle 15 Minuten, die 62 zwischen Johannstadt und Plauen sogar alle zehn Minuten.

Gegen Mitternacht bleiben dann alle Bahnen und Busse aus Sicherheitsgründen etwa eine halbe Stunde lang stehen. Diese Fahrpause beginnt um 23.45 Uhr.

Auch die S-Bahnen sind in dieser Nacht länger im Einsatz. Am Neujahrstag um 1 Uhr fährt ab Hauptbahnhof die letzte

S-Bahn nach Meißen, 2.31 Uhr nach Pirna. Die S3 nach Freital und Tharandt fährt am Neujahrsmorgen um 1.37 Uhr das letzte Mal im Hauptbahnhof ab.

Alle Fahrkartenautomaten der Verkehrsbetriebe bleiben Silvester eingeschaltet, es kann aber sein, dass nicht jeder funktioniert. Kunden sollten sich besser schon im Vorfeld mit Fahrscheinen eindecken, raten die DVB.

zur Startseite