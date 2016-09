Mehr Busse und Bahnen am Wochenende Das Einheitswochenende sorgt für mehr ÖPNV in der Region. Sogar über die Grenze hinaus.

Osterzgebirge. Der Altweibersommer und das bevorstehende lange Wochenende laden zu Ausflügen ein. Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) kündigt an, zusätzliche Bahnen, Busse und Fähren einzusetzen. Auf der Linie S 1 der S-Bahn Dresden fahren bis Ende Oktober an Sonn- und Feiertagen mehr Züge. Die Zusatzfahrten starten 9.50 Uhr und 10.20 Uhr vom Dresdner Hauptbahnhof nach Schöna. Zurück nach Dresden kommen die Ausflügler ebenfalls ganz bequem: Die Züge verlassen Schöna um 16.50 Uhr und 17.50 Uhr in Richtung Landeshauptstadt.

Die Busse der Oberelbische Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz (OVPS) fahren an den Wochenenden und Feiertagen bis in die Abendstunden ins Bielatal. Möglich macht das eine finanzielle Unterstützung vom Sächsischen Bergsteigerbund. Die Nationalparklinie 241 verbindet an Wochenenden und Feiertagen im Halbstundentakt Bad Schandau mit Hinterhermsdorf. Mit der Steine-Linie bringt die OVPS die Fahrgäste von der S-Bahn in Bad Schandau in die linkselbischen Wandergebiete rund um Gohrisch und den Pfaffenstein. Der Fahrrad- und Wanderbus der Tisá-Linie lädt ab Pirna ein, die Tissaer Wände zu erkunden. Die Kirnitzschtalbahn pendelt noch bis 31. Oktober im Halbstundentakt zwischen dem Kurpark Bad Schandau und dem Lichtenhainer Wasserfall. (SZ)

